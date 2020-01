Banda Ultra Larga: al via team misto Regione Infratel e Open Fiber per accelerare posa della rete in Piemonte

Un team di tecnici della Regione Piemonte e di Infratel delle Infrastrutture hanno assunto l’impegno di aggiornare la posa della banda ultra larga. La decisione di affidare a un gruppo specifico il monitoraggio della realizzazione delle infrastrutture che un giorno saranno utilizzate anche per la trasmissione del 5G, è stata presa oggi a Roma durante un incontro tra l’assessore regionale all’Innovazione Matteo Marnati e l’amministratore delegato di Openfiber, Elisabetta Ripa.

"Abbiamo messo in campo con Infratel e Openfiber un team misto per recuperare il tempo perduto. Il ruolo della Regione sarà di agevolare e superare le lungaggini autorizzative - ha spiegato l’assessore all’Innovazione, Matteo Marnati -. Abbiamo deciso di accelerare. Abbiamo condiviso un piano operativo per accelerare e collaudare molti Comuni". Prenderanno il via a partire da febbraio una serie di incontri con sindaci e amministratori locali del Piemonte per aggiornare le prospettive di collaudi e messa in posa delle opere. "L’obiettivo è che il 2020 diventi l’anno della svolta" ha concluso Marnati.

In mattinata, il deputato della Lega Flavio Gastaldi ha incontrato a Montecitorio Andrea Falessi, responsabile delle relazioni esterne di Openfiber (concessionario per conto della Stato per la messa in posa delle infrastrutture della Banda Ultra Larga) per un colloquio dopo l’interrogazione parlamentare depositata pochi giorni fa al MiSE in cui Gastaldi chiedeva chiarimenti circa i ritardi accumulati nei lavori di realizzazione delle opere.