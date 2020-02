Cuneo, la Biblioteca 0-18 presenta il programma primaverile delle attività

Online sul sito internet del comune di Cuneo il calendario di attività primaverili della Biblioteca 0-18: un ricco programma di laboratori, letture, spettacoli, attività per bambini, ragazzi e giovani adulti.



La Biblioteca 0-18 proprorrà, nei prossimi mesi, laboratori di lettura e illustrazione, letture e appuntamenti dedicati ai personaggi più amati dai ragazzi, feste di biblioteca. Non mancheranno poi i corsi di formazione e i seminari per adulti.



Tutte le attività saranno, come sempre, a titolo gratuito e aperto a tutti.



Le iniziative per la fascia 0-5 si inseriscono nel progetto Nati per Leggere Piemonte promosso dalla Biblioteca civica di Cuneo, in collaborazione con l’ASO Santa Croce e Carle e l’ASL CN-1. L’intero programma Nati per Leggere Piemonte è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito del Programma ZeroSei.