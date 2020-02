I vigili del fuoco hanno lavorato quattro ore, dalle 20.30 alle 00.30 di giovedì 13 febbraio, per spegnere l'incendio parziale di un tetto a Pradleves. Le fiamme si sono sprigionate in una casa non abitata, in fase di ristrutturazione.

Sul posto quattro squadre di pompieri da Cuneo e una da Dronero.