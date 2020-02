Sommariva Perno, lunedì l’ultimo saluto all’ex consigliere comunale Michelino Rosso

Si svolgeranno nella mattinata di domani, lunedì 17 febbraio, presso la Parrocchia dello Spirito Santo di Sommariva Perno, i funerali di Michelino Rosso, 55 anni, scomparso venerdì 14 febbraio a causa di un malore improvviso.



Dipendente Ferrero, Michelino era un attivo componente della Pro loco sommarivese e del Circolo Acli della frazione Valle Rossi, dove risiedeva. Iscritto alla Fidas sommarivese, era stato più volte premiato per il suo assiduo impegno di donatore.



Per dieci anni aveva anche partecipato alle attività dell’Amministrazione comunale, della quale era stato consigliere dal 1999 al 2009, come ricorda, non senza commozione, l’attuale vicesindaco Stefano Rosso, anch’egli originario di Valle Rossi: "Michelino era un carissimo amico, che mancherà a tutti noi. Ed era una persona di grande generosità, sempre pronta a dare il proprio contributo ogni qualvolta che ce ne fosse stato bisogno. Alla famiglia l’affetto e la vicinanza di tutta la comunità sommarivese".



Michelino Rosso lascia la moglie Elsa Bordino, le figlie Martina con Federico ed Elisabetta con Diego, la mamma Lucia, la sorella Marisa col marito Calogero, la suocera Orsola.



Le esequie si terranno domattina alle ore 10, con partenza dall’abitazione di località Valle Rossi 62 alle 9.40. Questa sera, domenica, in suo ricordo verrà recitato il rosario, con inizio alle 20.30 presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria, in frazione Valle Rossi di Sommariva Perno.