Peveragno, abbandonano due cani a Montefallonio: denunciati dalla polizia locale dell'Unione Montana

Nelle scorse settimane la Polizia locale dell’Unione Alpi del Mare, avvisata da un cittadino peveragnese, è venuta a conoscenza del fatto che due persone si erano recate in zona Montefallonio e avevano scaricato dalla propria auto due cani, abbandonandoli su una strada secondaria della zona.



Fortunatamente il cittadino è riuscito a prendere il numero di targa della vettura, permettendo così agli agenti, tramite il sistema di videosorveglianza, di ricostruire i passaggi dell’auto, constatando che corrispondevano alle dichiarazioni del cittadino. Con un po’ di attività di indagine, tra cui la verifica degli intestatari delle targhe, è risultato che in quel giorno l’auto era stata utilizzata dal compagno della proprietaria, il quale, dopo aver cercato di negare il fatto, ha ammesso, anche a fronte della circostanziata testimonianza, le sue colpe.



I cani sono stati recuperati e, fortunatamente, non hanno avuto conseguenze.



Le due persone sono state invece denunciate alla Procura della Repubblica per abbandono di animali.