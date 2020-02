A Ceva un corso per gli operatori al Front Office

Chi ha lavorato al front office sa bene quanto sia importante questo ruolo: di persona, al telefono o via mail, poco importa quale sia lo strumento o la location. Studi professionali, palestre, industrie manifatturiere o centri medici, ovunque la prima persona che il cliente incontra rivestirà un ruolo importantissimo nell’immediato e nella successiva fidelizzazione.

Le competenze tecniche, le abilità sociali e le energie richieste per essere ottimi operatori al front office sono davvero tante e, se la formazione ad inizio carriera è necessaria per imparare tecniche e strumenti, lo è altrettanto dopo un lungo periodo in questo ruolo quando occorre ricominciare a gestire al meglio le condizioni di stress per non esserne sopraffatti.

Il corso serale in partenza a Ceva consentirà ai partecipanti di entrambe le categorie di:

migliorare la facilità espositiva e raffinare le tecniche di comunicazione con l'utente

acquisire strumenti per essere disinvolti e naturali,

imparare a gestire le emozioni proprie e del pubblico,

favorire l'attenzione e l'ascolto.

Il docente, esperto in comunicazione e gestione delle risorse umane, condurrà le 10 lezioni con l’aiuto di role play e simulazioni.





Grazie al Catalogo dell'Offerta Formativa COF 2019-2020 finanziato dal POR-FSE 2014-2020 Tutti i lavoratori della Regione Piemonte possono partecipare a questo corso versando solo il 30% del costo complessivo ovvero 99 euro.

La formazione si terrà al lunedì e al mercoledì dalle 20 alle 23 per un totale di 30 ore con un numero massimo di 16 partecipanti.

Ulteriori dettagli sono disponibili sugli argomenti ed i requisiti per partecipare sono disponibili a Questo Link. Anche le aziende interessate possono richiedere il voucher per i propri dipendenti

E’ possibile richiedere l’iscrizione entro il 22/02/2020 sempre al link http://www.cfpcemon.it/it/course-details?ref=14023





Cfpcemon S.c.a r.l.

Ceva: Via Regina Margherita, 2 - Tel 0174.701284 – Whatsapp 338.1147250

Mondovì: Via Conti di Sambuy, 26 - Tel 0174.42135 – Whatsapp 334.1879146

Fossano: Via Circonvallazione, 13 - Tel 0172.646097 – Whatsapp 334.2273388

www.cfpcemon.it