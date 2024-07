Virale su TikTok la parodia di Messi di un giovane monregalese con quasi 34 milioni di visualizzazioni [VIDEO]

Milioni di reazioni per il video postato sulla nota piattaforma da quattro giovani monregalesi

Diventa virale sui social grazie alle gaffe del campione di calcio Lionel Messi. Cesare Bertolino si è appena diplomato all'istituto superiore G. Baruffi di Mondovì e proprio davanti alla scuola insieme ai suoi amici Sofia e Costantino Marin e Mattia Marelli ha girato il video con le imitazioni dei momenti più imbarazzanti e celebri del calciatore pallone d'oro.



"In preda alla noia, sul fine serata di un sabato sera non particolarmente eccitante”, i quattro giovani hanno dato vita a uno dei video più virali del momento, con le sue quasi 34 milioni di visualizzazioni. Numeri da capogiro anche per un influencer professionista.





Pubblicato la domenica mattina del 21 luglio alle 5 ha ricevuto un'attenzione del tutto inaspettata.spiegano i quattro amici

Il web è impazzito e dopo un giorno abbiamo deciso di postare la seconda parte che sta per toccare le 2 milioni di visualizzazioni”.





Continuano intanto a crescere le reazioni ai due video sul profilo matty_marelli di Tik Tok, dove il linguaggio e la comunicazione si focalizzano sulle immagini più che sul contenuto, dovendo distinguersi per l'originalità, cosa che a quanto pare è stata centrata dai giovani monregalesi.