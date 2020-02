Ultima serata con la rassegna di teatro piemontese di Piasco

Volge al termine la 26esima rassegna di teatro piemontese di Piasco.

Sabato 22 febbraio, sempre alle ore 21, è in programma l’ultima serata prevista dal cartellone di rappresentazioni, ospitata nella sala polivalente intitolata al dottor Serra.

Sul palco, per la prima volta, la compagnia teatrale “Ij Farfoj” di Rivoli, che rappresenterà “La Berta an-namorà”, commedia brillante in tre atti di Adriana Quaranta.

La trama

La Berta, sfrontata ed imbrogliona, ma per una buona causa… Quale? La sua!

Fedele al detto “in amore ed in guerra tutto è lecito”, Berta, domestica in casa del libertino vedovo Binelli, vede profilarsi all’orizzonte l’occasione della sua vita. Ma una sorella impicciona, in combutta con un prete ficcanaso e tre pretendenti di troppo, movimentano casa Binelli. Ma si sa, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, e Berta certo non si tirerà indietro.

È in corso la prevendita dei biglietti singoli, al costo di 7 euro, presso la biblioteca civica di Piasco (nella palestra comunale) il sabato, dalle ore 15 alle ore 17.30. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni ingresso gratuito.

Per informazioni e\o prenotazioni telefonare a Paolo Mattio 0175.797842, dopo le ore 19.

Il ricavato dell’intera Rassegna verrà devoluto per l’organizzazione del 50esimo anniversario della posa della “Madonnina dei Laghi Blu” che si svolgerà il 2 agosto 2020. Tale evento sarà organizzato dalla “Polisportiva Piaschese”.