Maurizio Lastrico a Saluzzo per raccontare "semplicemente" l'essere umano

Ospite per la prima volta di Attraverso Festival ( in collaborazione con Occit’Amo festival) l’attore, comico e cabarettista Maurizio Lastrico, arriva a Saluzzo sabato 26 luglio alle 21 nel cortile de Il Quartiere, con "Sul lastrico" il nuovo show in cui parla della sua vita e delle sua carriera, giocando sempre sulle rime e coinvolgendo il pubblico ad interagire durante lo spettacolo.

Una solida formazione teatrale e una proficua vita cabarettistica si fondono insieme per cercare di raccontare l’essere umano: l’attore genovese propone nel suo spettacolo esercizi di stile e comicità fisica e creativa – con cui ha conquistato il pubblico – raccontando la sua vita, le gioie e le sfighe, nelle quali ci si può riscontrare.

A colpi di metrica, Lastrico – già conosciuto come comico per gli endecasillabi danteschi – porta in scena uno spettacolo sapientemente equilibrato, in cui si trova ancora lo spazio per un dialogo con lo spettatore.

Uno show dove l’alto e il basso si incontrano e dove l’attore mette in gioco sé stesso, percorrendo un viaggio colorato dalle complicate sfaccettature della vita, che fanno ridere e ci fanno sentire tutti un po’ più simili.

Sul palco, Maurizio Lastrico è nel suo ambiente naturale. La passione per il suo mestiere emerge in ogni battuta, trasmettendo un’energia contagiosa che conquista il pubblico fin dai primi minuti. Il suo è un teatro che guarda al presente, capace di rinnovarsi continuamente senza perdersi nella nostalgia. Un’opportunità imperdibile per godere del talento eclettico e feroce di un artista che sa essere allo stesso tempo poetico e divertente.

