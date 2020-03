Covid-19: a Melle un cittadino in isolamento domiciliare per pregressi contatti “a rischio”

Tra le misure adottate per il contenimento del “Covid-19” adottate in Valle Varaita si registra un nuovo caso di “isolamento domiciliare fiduciario”, disposto per un soggetto residente a Melle.

Il sindaco del paese, Giovanni Fina, ha voluto precisare, con un avviso pubblico, che in paese non ci sono contagiati: “Si tratta solo di una misura precauzionale per le persone che hanno avuto contatti con soggetti positivi”. La stessa misura assunta per sette cittadini residenti a Saluzzo.

“Si raccomanda – rimarca Fina – di rispettare rigorosamente tutte le indicazioni impartite dalle Autorità onde evitare il diffondersi del contagio”.

A BROSSASCO NON CI SONO NUOVI CASI DI CONTAGIO

In giornata anche Paolo Amorisco, sindaco di Brossasco, è intervenuto con in video messaggio per aggiornare i concittadini sull’emergenza Coronavirus.

“I dati ufficiali, al 20 marzo – ha detto – confermano un solo caso positivo. Si tratta di una persona già ospedalizzata per precedenti patologie. Le sue condizioni al momento sono stabili e non destano preoccupazione.

In questi giorni ho visto parecchia, troppa, gente in giro. Non vorrei essere costretto ad emettere una nuova ordinanza restrittiva. Fatelo per voi, fatelo per noi, fatelo per tutta l’Italia: state a casa. Soprattutto le persone anziane, sopra i 65 anni: ogni uscita di casa deve essere assolutamente motivata ed essenziale.

Bisogna avere fiducia nelle istituzioni, nel Comune, nelle Autorità sanitarie e nelle Forze dell’ordine: stiamo e stanno facendo tutto il possibile perché questa emergenza finisca al più presto.

L’unica fonte ufficiale per le notizie sul Coronavirus a Brossasco è il Comune e quindi il sindaco: non cedete a pettegolezzi, a voci di corridoio, anche perché le voci di corridoio se ci sono è perché vi ritrovate a parlarne, commettendo un reato. Ho promesso che vi terrò aggiornati su qualunque caso ci dovesse essere. Non lasciamoci andare alla psicosi: non ne abbiamo bisogno.

La situazione è assolutamente sotto controllo: non voglio toto-nomi e nessuna altra forma di indagini private. La calunnia è un reato”.