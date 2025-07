Squadre di Vigili del Fuoco partite dal Comando provinciale di Cuneo e dal locale distaccamento di volontari stanno operando per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi ai danni di una legnaia in via Senatore Luigi Lombardi a Dronero.

L’allarme è scattato intorno alle ore 12.45 di oggi, mercoledì 9 luglio.

La catasta di legna, di dimensioni rilevanti, si trova in un terreno demaniale sulle rive del Maira, non lontana dagli uffici Asl.