Due nuovi contagi da Covid-19 a Saluzzo: in totale i casi salgono a sei

Salgono a sei i casi di contagio da Covid-19 a Saluzzo.

Nella giornata di ieri (mercoledì) in Comune è giunta segnalazione di due nuovi soggetti positivi. I casi di contagiati erano “stabili” da tre giorni. I primi due erano stati resi noti sabato scorso, 21 marzo. Domenica 22, poi, i casi erano raddoppiati, con due nuove segnalazioni di soggetti positivi al Covid-19.

Dopo tre giorni, ieri sera, un nuovo incremento: “Sono stati segnalati due nuovi casi – scrive il Comune - di residenti saluzzesi positivi al Covid19 e nove in isolamento domiciliare fiduciario. Salgono così a sei i nostri concittadini positivi e 29 in isolamento fiduciario. A tutti loro l’augurio di un positivo decorso”.

“Come ho già scritto – rimarca il sindaco Mauro Calderoni - credo che questa sia una settimana decisiva per la battaglia che la nostra comunità sta combattendo, in prima linea naturalmente operatori sanitari, volontari e forze dell’ordine. A tutti noi invece non è richiesto altro che continuare a comportarci responsabilmente e stare uniti”.