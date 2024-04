Trattore in fiamme a Revello, nessun ferito

Un trattore è andato a fuoco intorno alle 18 di oggi a Revello in via Dietro il castello. Il titolare, dopo averlo spostato nel cortile di casa, è stato costretto a chiamare i soccorsi.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo con due mezzi, impegnati nello spegnimento dell'incendio del mezzo agricolo.



Il rogo non ha coinvolto altre strutture o persone.