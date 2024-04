Sulla strada provinciale 45 a Salmour una cisterna di cemento è scivolata con una ruota posteriore al di fuori del sedime stradale.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di Fossano e i carabinieri della stazione locale per la gestione della viabilità.



In corso le operazioni di svuotamento del mezzo dal cemento, per poter concludere con la rimozione e il ripristino della regolare circolazione.

Sul tratto stradale interessato potrebbero verificarsi, quindi, code e rallentamenti.