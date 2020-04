Saluzzo: la commissione locale del paesaggio si riunisce su Skype

Per non rallentare l’attività edilizia, nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, martedì scorso, 14 aprile, si è svolta la riunione della Commisione Locale del Paesaggio via Skype.

Con l’uso di questa tecnologia i commissari, dalle loro abitazioni, con diligenza e precisione, utilizzando i

propri supporti informatici, previa registrazione, hanno esaminato le pratiche depositate collegandosi con il terminale dell’Ufficio Edilizia del Comune, intervenendo liberamente nell’istruttoria, come in una normale riunione.