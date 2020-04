25 aprile in streaming con La Corte dei Folli e tanti ospiti

Periodo di distanzamento sociale per tutti e anche la Festa della Liberazione non potrà avere il consueto alternarsi di moienti dedicati alla memoria ed eventi più “di festa” per celebrare i 75 anni dalla Liberazione del nostro Paese.

Dal punto di vista istituzionale il sindaco di Fossano Dario Tallone si recherà davanti al monumento ai caduti per la deposizione di una corona, un minuto di silenzio e per cantare l’Inno Nazionale in diretta Facebook, ma le altre iniziative siano esse di ANPI Fossano o delle diverse realtà culturali della città non potranno svolgersi.

Ecco che l’associazione “La Corte dei Folli” propone per le ore 16.30 di domani, sabato 25 aprile, una diretta Facebook con moltissimi ospiti “per celebrare in modo inusuale, ma non privo di significato la ricorrenza del XXV Aprile” scrivono gli organizzatori.

“Abbiamo pensato che, come associazione culturale e come persone non ci si potesse esimere dal ricordare il significato storico e profondo di questa giornata e, non potendo partecipare e/o organizzare qualcosa di concreto abbiamo deciso di approfittare del mezzo tecnico già sperimentato 15 giorni fa. Abbiamo riunito tutta una serie di amici attori professionisti che, da diverse parti d’Italia, leggeranno brani e poesie sulla Resistenza, avremo quadri dirigenti dell’A.N.P.I., locale e provinciale in collegamento, avremo ospite l'unico partigiano fossanese ancora in vita, Piero Gianoglio, che a 94 anni di età si unirà a noi quale ultima testimonianza vivente della liberazione nella nostra Città. Insomma sarà emozionante ricordare questa data fondamentale per la nostra storia in compagnia di tanti amici che hanno accettato il nostro invito.”.

Un programma molto vasto con l’intrattenimento musicale di Marco Bellone, la conduzione di Pinuccio Bellone e Cristina Viglietta e tantissimi ospiti. Oltre a Piero Gianoglio, infatti, ci saranno Mohamed Ba, Francesco Balocco, Ughetta Biancotto, Enzo Brasolin, Mimmo Capozzi, Stefano Casarino, Marta Cuscunà, Lino Grasso, Walter Lamberti, Massimo Monchiero, Fabio Pisano, Aldo Rolfi, Mariagiovanna Rosati Hansen, Laura Sammataro, Stefano Sandroni, Andrea Silvestro, Michele Vigilante e Francesca Zanni.

L'appuntamento è per domani, sabato 25 aprile, a partire dalle ore 16.30 al link: https://www.facebook.com/compagnia.lacortedeifolli/ per seguire la diretta ed eventualmente dialogare con loro tramite i messaggi sulla piattaforma.