Donne in Cammino per la Pace di Mondovì: solidarietà alle sorelle in lotta mondiale

Da "Donne in cammino per la pace" di Mondovì riceviamo e pubblichiamo:

Le Donne in Cammino per la Pace di Mondovì sono vicine alle donne che resistono nei tanti conflitti ancora aperti nel mondo:

Le donne ucraine e russe che si oppongono all’arruolamento forzato degli uomini sostenendo obiettori di coscienza, renitenti alla leva e disertori.

Le donne del Sudan, dove la guerra civile ha raggiunto livelli inauditi di atrocità soprattutto verso le donne.

Le donne kurde che resistono e trasformano la lotta in emancipazione

Le donne afghane e iraniane che non si piegano a sistemi politici misogini e dispotici.

Le donne palestinesi che continuano a resistere sia a Gaza, dove la guerra non è finita, sia in Cisgiordania, dove continua la violenza dei coloni.

Nonostante le discriminazioni e le pesanti condizioni di oppressione, le donne nel mondo non smettono di organizzarsi e di rafforzare legami di solidarietà e resistenza.

Manifestiamo la nostra ferma opposizione al piano di riarmo europeo, che sottrae risorse ai servizi sociali, alla sanità, all’istruzione, agli investimenti per il lavoro e al benessere collettivo.

Venite a manifestare con noi sabato 21 marzo alle ore 11 vicino alla fontana dei bambini.