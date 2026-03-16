L’Atelier artistico di Bra ha fatto l’upgrade con tanti ospiti e pubblico delle grandi occasioni

Se c’è una cosa che mette tutti d’accordo è l’arte. Visitare una mostra, avvolti dai colori e dalle forme, fa bene all’umore e allo spirito.

E allora accogliamo con grande entusiasmo l’upgrade dell’Atelier artistico a Bra. Un piccolo scrigno nel cuore della città, precisamente in via Vittorio Emanuele II, 253, che ha racchiuso al suo interno le opere di artisti dal grande talento: Cristiano Scano, Francesca Dalla Costa, Manuela Fissore, Maddalena Grosso, Giuseppe Alessandro Bevilacqua, Monica Bergese, Lucia Schiavone, Veronica Gresia.

Nel vernissage di sabato 14 marzo, i protagonisti dell’esposizione sono andati a prendersi, oltre che i saluti, i complimenti delle autorità locali, il sindaco Gianni Fogliato, l’assessore alla cultura Biagio Conterno, l’assessore Francesca Amato, diversi consiglieri comunali e l’abbraccio dei colleghi, dei familiari e degli amici, in un clima di gioiosa partecipazione. Agata Comandè, presidente di BrArte e Matteo Gotta, presidente di Dreaming in Art, il cantante Giuliano Rigo e Luigi Barbero, presidente di Ascom Bra e tanti altri, erano attorno a loro.

La rassegna ha visto una numerosa partecipazione di pubblico, ottenendo anche il plauso del noto critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso, che ha conquistato la platea con le sue brillanti osservazioni sulle opere. E sicuramente tra queste ce n’è almeno una che potrebbe imprimersi nei pensieri dei visitatori.

Una vera e propria “festa tra amici”, con gli artisti orgogliosi di un progetto, che si esprime attraverso un luogo dove la bellezza non si guarda soltanto, ma si vive in tutte le sue espressioni, forse anche quella della musica che non è mancata, grazie a Riccardo Castellano.

L’atmosfera è di quelle belle e ovviamente l’invito è di farci un salto. Per scoprire e curiosare, per farsi ispirare, per imparare o chiacchierare. Vale tutto. Nelle stanze, aperte alla curiosità, si alternano quadri che rapiscono lo sguardo in una sorta di interazione magica con gli occhi di chi guarda. Ed è proprio la risposta dello spettatore che rende l’opera completa.

Questa galleria di prossimità, capace di dialogare e coagulare diverse concezioni artistiche, si candida a luogo dell’anima, tra lavori giocati sull’armonia dei colori, atmosfere e sciabordii di luce che affiorano da storie tutte nuove.

Un leitmotiv particolare, quasi onde gravitazionali che si inseguono nell’intramontabile spazio-tempo dell’arte.

GLI ARTISTI IN MOSTRA

Ma non vorrei raccontarvi tutto, per non togliervi il gusto della visione. La collettiva sarà visitabile a Bra, nell’Atelier artistico in via Vittorio Emanuele II, 253, tutti i weekend e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 fino alle 19.30. L’ingresso è libero. Per orientarvi nell’infinità di caratteri e di stili, abbiamo pensato ad un briefing rapidissimo degli artisti in mostra.

Cristiano Scano

Cristiano Scano è celebrato come un artista innovativo e visionario, la cui maestria nella manipolazione della resina e dei colori crea opere che catturano la luce e l’immaginazione. La critica ne riconosce l’originalità e la profondità narrativa, mentre le numerose esposizioni internazionali testimoniano il suo crescente impatto nel mondo dell’arte contemporanea.

Francesca Dalla Costa

Pittrice che con il suo stile illustrativo esplora i temi delle relazioni umane e del colore e attraverso le sue opere indaga i legami, le connessioni e l’espressività del quotidiano. Ogni opera è un tentativo di trasformare l’esperienza umana in segni visivi condivisibili.

Giuseppe Bevilacqua

Si distingue per un talento fortemente intriso di elementi surreali dove i confini tra sogno e realtà sono evidenti ed identificano la caratteristica geniale di un’arte inconsueta. La sua è una ricerca che unisce anni di passione ed esperienza lasciando che ciò che la mente immagina prenda forma.

Amara Veronica Gresia

Artista visiva a Torino, che nella sua pittura intreccia colore, parola e psiche per offrire uno spazio intimo e accogliente, in cui avvicinarsi al proprio mondo interiore.

Manuela Fissore

Illustratrice e ritrattista specializzata in stile manga. Realizza ritratti dal vivo durante eventi e matrimoni, trasformando attimi autentici in emozioni con leggerezza e poesia. Offre anche illustrazioni ad acquerello su commissione, ideali come regalo, per chi desidera un tocco artistico che unisca il fascino del manga alla magia dei momenti più speciali.

Lucia schiavone

Pittrice che trae ispirazione dalla natura, da paesaggi immaginari e da luoghi metafisici. Il linguaggio del colore spesso incontra la materia dando vita a suggestivi dipinti che traggono ispirazione dal surrealismo astratto. La dimensione onirica del sogno si distacca dal tema figurativo per plasmarsi in nuove forme libere da ogni costrizione, il colore è il vero protagonista. Si tratta di una pittura intuitiva che spesso nasce dalla sublimazione di un sogno

Maddalena Grosso

La pittrice esplora attraverso la sua arte temi sociali e attuali, affrontando questioni di rilevanza globale e personale. Il suo lavoro si caratterizza per un linguaggio visivo che fonde elementi di pittura figurativa e astratta, creando un dialogo profondo tra realtà e interpretazione emotiva.

Monica Bergese

Artista visiva che, attraverso la stratificazione del colore, sviluppa una ricerca su identità e presenza. Luce e ombra dialogano, costruendo spazi visivi di equilibrio e profondità.