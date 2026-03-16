Beppe Ghisolfi insignito del Premio Mauriziano a Roma per educazione finanziaria

Nella giornata di sabato 14 marzo, nella scenografia del teatro Rossini in Roma in piazza Santa Chiara, l'Accademia fondata e presieduta dal Rettore Duca Fabrizio Mechi di Pontassieve, ha assegnato il prestigioso riconoscimento al Banchiere mondiale e Saggista, con la motivazione del contributo che quest'ultimo ha apportato in decenni di divulgazione che hanno trasformato l'educazione finanziaria e l'alfabetizzazione economica da materia di nicchia a patrimonio di consapevolezza e di responsabilità sociale diffusa fra studenti, famiglie, addetti ai lavori e amministratori

L'Accademia Internazionale Mauriziana è attiva come espressione della fondazione omonima, informata ai valori di sussidiarietà e di patriottismo alla base della cultura valoriale degli Alpini e degli obiettivi di presidio del patrimonio materiale e immateriale del Sacrario di Pescocostanzo. Come ha ricordato il Duca Mechi di Pontassieve, "questo Premio Internazionale punta a riconoscere l'impegno e l'abnegazione di chi, nel proprio ambito professionale e istituzionale, ha contribuito a realizzare gli obiettivi di sussidiarietà, di solidarietà e di socialità sulla scia della tradizione dei Santi e dei Cavalieri e del loro iconico esempio rimasto scolpito nella Storia".

L'educazione finanziaria, di cui il Professor Ghisolfi è stato riconosciuto Pioniere e che trova conferma nel più recente ottavo best seller dal titolo "Primi passi verso l'economia", trae la propria origine dai precetti di educazione al risparmio racchiusi nelle Encicliche fondative della Dottrina sociale Cattolica e nella Enciclica capostipite "Rerum novarum" (dal latino: "Vento di Novità") promulgata nel 1891 da Papa Leone XIII, predecessore di Sua Santità Leone XIV.

Il Premio, nel contesto del medesimo evento cerimoniale, è stato inoltre assegnato alle Personalità giudicate come "Alfieri" nell'ambito delle rispettive Categorie: tra queste, il Giornalista e conduttore TV Giuseppe Brindisi nella sezione del Giornalismo, la Stilista Anna Fendi per il settore della Capacità imprenditoriale, la famiglia circense Orfei per il comparto culturale.



