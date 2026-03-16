Albero sui binari, sospesa la circolazione ferroviaria sulla Cuneo-Ventimiglia

La circolazione ferroviaria sulla linea Cuneo–Ventimiglia è attualmente sospesa tra Saint-Dalmas-de-Tende e Fontan-Saorge a causa della caduta di un albero sulla sede ferroviaria, provocata dal maltempo che nelle ultime ore ha interessato la zona della Val Roya.

La segnalazione arriva dall’Osservatorio Ferroviario del Tenda, gruppo che si occupa di informare i viaggiatori e l’utenza della linea Cuneo–Ventimiglia sui disagi e sull’andamento del servizio ferroviario.

Secondo quanto comunicato, i tecnici di SNCF-Réseau sono già al lavoro per rimuovere la pianta e mettere in sicurezza l’infrastruttura, così da consentire la ripresa della circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento risultano direttamente interessati due convogli:

- 22955 Cuneo 06:41 - Ventimiglia 09:19 è fermo a Saint Dalmas dalle 08:06 e attende la rimozione della pianta per proseguire il viaggio. Previsione ritardo: 80' circa.

- 22952 Ventimiglia 06:18 - Cuneo 09:19 è fermo a Fontan-Saorge e attende la rimozione della pianta prima di continuare il viaggio. Previsione ritardo: 80' circa.

- 22956 Ventimiglia 10:39 - Cuneo 13:19 può subire ritardo alla partenza da Ventimiglia a causa del ritardo del treno precedente (22955).

Secondo le informazioni disponibili, gli altri treni della linea al momento non risultano impattati dalla situazione.