Liberazione, il sindaco di Cervasca: "I cittadini, da casa, sono invitati a ricordare per non dimenticare

Sabato 25 aprile alle 11 il sindaco Enzo Garnerone, un rappresentante degli Alpini e don Tonino renderanno omaggio alla Lapide dei Caduti a Cervasca. Un breve momento, ma molto significativo, da sempre e ancora di più quest’anno, per ricordare e condividere gli ideali fondamentali di libertà e di pace.

I cittadini, da casa, sono invitati a RICORDARE per NON DIMENTICARE con la speranza e la fiducia per un mondo migliore. Un omaggio floreale col tricolore sarà deposto presso le lapidi del territorio comunale.