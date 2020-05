Mondovì, Circolo Pd: la giovane Valentina Sandrone nominata in segreteria provinciale

Il Circolo del PD di Mondovì esprime grande soddisfazione per la scelta del segretario Flavio Manavella di nominare, nella nuova segreteria presentata in Assemblea Provinciale martedì 28 aprile, Valentina Sandrone come nuovo rappresentante del territorio monregalese, su precisa indicazione del Circolo. Valentina, trentunenne nata a Savigliano, è un'iscritta al Circolo PD di Mondovì dalla primavera del 2019. Diplomata al Liceo Classico e laureata in Giurisprudenza, dopo aver conseguito una specializzazione alla 'Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali' e un master in 'Marketing, Comunicazione e Fundraising per i Beni e le Attività Culturali' alla Business School del Sole24Ore, lavora nel settore NPL ed è impiegata in Banca IFIS. Oltre alla passione per la politica, si è distinta nell'organizzazione di eventi culturali con l'associazione monregalese 'Gli Spigolatori', come nell'occasione del convegno 'Passaggio di testimone' in onore di Primo Levi, Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern, tenutosi lo scorso 19 ottobre con grandissimo successo. «L'interesse culturale e l'interesse politico sono due modi per servire la comunità - spiega Valentina - e sono grata al Circolo di Mondovì, e in particolare a Stefano Tarolli, di avermi accordato questa fiducia e avermi concesso l'opportunità di entrare in Segreteria Provinciale. Anche se il mio percorso politico è soltanto all'inizio, questa sarà sicuramente un'occasione per crescere e imparare, cercando di dare il mio piccolo contributo per crescere e innovarsi». Il Circolo saluta con grande favore la nuova Segreteria di Flavio Manavella, esprime la più sincera gratitudine a Stefano per l'encomiabile lavoro svolto in questi due anni e mezzo, e rinnova a Valentina, donna capace e volenterosa, i migliori auguri per un'esperienza proficua, sempre in sinergia con il Circolo e il territorio monregalese: buon lavoro!