Il saluto dei colleghi a Meo Rainero, vice direttore della CR Savigliano da oggi in pensione

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera del personale della banca Cassa di Risparmio di Savigliano, scritta per ringraziare e augurare il meglio a Bartolomeo Rainero, per tutti Meo, vice direttore dell'istituto.

Con oggi, dopo 45 anni di lavoro in Banca CRS, termina l’esperienza lavorativa di Bartolomeo Rainero.

Per tutti era ed è Meo, un dirigente, un collega ma, innanzitutto, un fratello maggiore. Nel suo lungo percorso in banca ha vissuto l’evoluzione tecnologica, ha gestito le periodiche crisi economico-finanziarie che caratterizzano il nostro tempo, ha accompagnato la crescita di un Istituto che a fine anni ’80 contava 4 filiali e ora ne ha 24 e conta di aprirne altre.

Ma accanto a tutto questo, Meo ha incarnato la figura di un vero leader, stimato dagli amministratori, rispettato e amato dalla totalità dei colleghi, generoso quanto deciso e lungimirante. E’ stato un compagno di viaggio per molti di noi, una persona di cuore, umile figlio di un operaio della Fiat, un uomo libero e forte. In molti si sono con lui confidati, da Meo hanno tratto speranza per andare avanti ed il coraggio di affrontare sfide impegnative.

Meo ha curato e sappiamo curerà le relazioni, quelle vere, fatte di sguardi dritti negli occhi, di strette di mano decise e forti, di parole chiare e occhi lucidi, di grande tenerezza, di un’amicizia sincera che avvolge.

Semplicemente siamo onorati di averti avuto come collega e amico. Ti ringraziamo per esserti speso così tanto per noi e la nostra Banca CRS. Desideriamo dare il meglio di noi stessi per portare avanti la tua passione per il lavoro e trasmettere ai colleghi più giovani il tuo attaccamento alla maglia.

Un grande grazie, un caloroso abbraccio e un sincero augurio di una BUONA PENSIONE!

dai tuoi colleghi!