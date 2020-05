Ri-Partiamo INSIEME: le notizie sempre gratis ma c'è PREMIUM per gli Abbonati e ORA al servizio di Imprese, Liberi Professionisti ed Associazioni

Il 4 maggio 2020 rimarrà nella mente degli italiani come una data non qualunque. Abbiamo scelto questa giornata in cui ri-parte il paese per presentare lanciare due iniziative del nostro gruppo editoriale, perchè crediamo che oggi sia una giornata di buon auspicio.

Il punto fisso è quello da cui siamo nati: le notizie sono e saranno sempre gratuite e leggibili per tutti. I nostri lettori, cresciuti nei numeri ma sopratutto nella geografia, sono il patrimonio più importante dei quotidiani del gruppo. Siamo presenti in molte province di Piemonte, Vda, Liguria, e Lombardia con una storica testata anche a Montecarlo-Costa Azzurra.

Siete una comunità ed è lo spirito di comunità che ci ha fatto creare per voi Morenews PREMIUM, l'abbonamento che vi offre solo servizi e prodotti esclusivi. Cliccando qui potete vedere il primo menù offerto, ma la regola che muta i concetti di abbonamento tradizionale è che molti servizi e prodotti arriveranno nel corso del tempo, creando un paniere così ricco che speriamo molti trovino conveniente far parte della nostrà community, perchè siamo convinti che FARE SQUADRA sia la ricetta migliore per superare questa crisi e disegnare insieme il nostro futuro.

I servizi ed i prodotti? Il costo dell'Abbonamento? Ve li faremo apprezzare nel tempo, ve li presenteremo con le esigenze del momento, capirete il concetto di esclusività, riconoscendone i privilegi. Scoprite Premium direttamente sul servizio Abbonamenti, chi sarà il primo abbonato?

Per imprese, liberi professionisti e associazioni il nostro gruppo editoriale ha preparato un progetto ad hoc che si chiama ORA. Un servizio innovativo che parte dal principio sacro di fiducia. Il potersi fidare di qualcuno è la radice per sviluppare busines ed attività d'impresa dopo questa crisi. Il giorno di lancio del servizio è lunedì 18 maggio, quando ci aspettiamo l'apertura delle attività commerciali, il secondo passo della ri-partenza. La tua curiosità è troppo forte e vuoi saperne di più? Scrivi una mail a media@morenews.it , entrerai per primo nel BackStage di ORA il servizio per imprese, liberi professionisti e associazioni.