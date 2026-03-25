Valdieri ospita un incontro dedicato ai piccoli Comuni e ai temi della montagna

Sabato 28 marzo alle ore 17:00 Valdieri ospiterà un importante momento di confronto dedicato ai piccoli Comuni e, in particolare, alle sfide che interessano i territori montani. L’incontro, dal titolo “Piccoli Comuni e Banche: c’è futuro insieme? E poi… altri problemi della montagna”, si terrà a Valdieri con ingresso libero al salone Alberto Bianco.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione alcuni temi molto concreti, che riguardano da vicino la vita quotidiana delle comunità locali. Nell’invito firmato dal sindaco Guido Giordana si parla infatti della necessità di sensibilizzare istituzioni e interlocutori autorevoli sui problemi che investono i piccoli Comuni, soprattutto quelli di montagna, realtà che non possono essere lasciate sole ad affrontare difficoltà sempre più pressanti. “Con questo incontro vogliamo dare voce ai piccoli Comuni, in particolare a quelli montani, che ogni giorno affrontano problemi concreti legati ai servizi, ai collegamenti e alla tenuta dei territori. Valdieri vuole essere un luogo di confronto vero, dove amministratori e istituzioni possano condividere idee, criticità e proposte utili per il futuro delle nostre comunità.”

Tra gli argomenti che saranno affrontati ci sono la presenza delle banche e le prospettive future dei servizi sul territorio, la difesa dei borghi montani, la gestione dei servizi associati, la partecipazione a progetti di invasi come riserva d’acqua, la protezione dagli eventi atmosferici, i collegamenti televisivi, il ripristino delle trasmissioni interrotte, l’estensione del segnale telefonico, le zone franche fiscali e i negozi di territorio nelle Terre Alte.

Ad aprire l’incontro sarà Sharon Giraudo, vicesindaco di Valdieri, mentre il dibattito sarà moderato da Paolo Chiarenza, già consigliere provinciale ed ex consigliere comunale di Valdieri. Sono previsti gli interventi del sindaco Guido Giordana, del professor Giuseppe Ghisolfi, consigliere WSBI e membro del CNEL, e di Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna.

L’iniziativa vuole essere un’occasione utile per fare rete tra amministratori, condividere problemi comuni e costruire un dialogo serio con chi, per ruolo e competenza, può aiutare a individuare soluzioni.