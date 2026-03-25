Nella carpenteria navale moderna, infatti, le tecniche di saldatura permettono di unire strutture metalliche in modo resistente, sicuro e duraturo, garantendo la solidità dello scafo e delle varie componenti della nave.

Negli ultimi decenni la tecnologia ha fatto grandi passi avanti. Oggi esistono diversi metodi di saldatura progettati per lavorare su materiali come acciaio, acciaio inox e leghe speciali, spesso utilizzati nelle strutture navali.

Se ti avvicini a questo settore e vuoi saperne di più come vengono costruite le navi, conoscere le principali tecniche di saldatura è un ottimo punto di partenza.

In questo post vediamo quali sono le tecniche di saldatura più utilizzate nella carpenteria navale moderna e perché sono così importanti per la sicurezza e l'efficienza delle imbarcazioni.

Saldatura ad arco elettrico

Una delle tecniche più diffuse nella carpenteria navale è la saldatura ad arco elettrico, un metodo molto versatile che utilizza un arco elettrico per fondere il metallo e creare una giunzione solida tra due pezzi.

Questo tipo di saldatura è particolarmente apprezzato perché permette di lavorare su strutture di grandi dimensioni, come le lamiere dello scafo o le parti strutturali interne della nave.

Inoltre, può essere utilizzato anche in condizioni difficili, ad esempio nei cantieri navali dove gli spazi sono limitati o dove è necessario lavorare su superfici verticali o inclinate.

Tra le varianti più utilizzate troviamo:

● saldatura a elettrodo rivestito (SMAW): molto diffusa per lavori di manutenzione e riparazione;

● saldatura MIG/MAG: ideale per produzioni più veloci e lavori su grandi superfici.

● saldatura ad arco sommerso (SAW): spesso utilizzata per saldature lunghe e continue su lamiere di grandi dimensioni.

Queste tecniche permettono di ottenere giunzioni molto resistenti, fondamentali per sopportare le sollecitazioni a cui le parti della nave sono sottoposte durante la navigazione.

Saldatura TIG per lavori di precisione

Un'altra tecnica molto importante nella carpenteria navale moderna è la saldatura TIG (Tungsten Inert Gas). Questo metodo utilizza un elettrodo di tungsteno e un gas inerte per proteggere la zona di saldatura dalla contaminazione dell'aria, evitando così questi rischi per chi sta lavorando.

La saldatura TIG è particolarmente indicata quando serve un lavoro di grande precisione. Viene spesso utilizzata su componenti più delicati o su materiali che richiedono un controllo molto accurato della temperatura.

I principali vantaggi della saldatura TIG sono:

● elevata qualità della saldatura;

● maggiore controllo del bagno di fusione;

● saldature pulite e molto precise;

● minore presenza di impurità.

Per questo motivo viene spesso utilizzata su tubazioni, impianti di bordo e componenti in acciaio inox o leghe speciali.

In molte realtà specializzate, come la carpenteria navale Cartubi di Trieste, queste tecniche vengono combinate in base alle esigenze del progetto, scegliendo di volta in volta il metodo più adatto per garantire resistenza strutturale e qualità del risultato finale.

L'importanza dell'automazione nella saldatura navale

Negli ultimi anni, così come accaduto per la gestione aziendale, un ruolo sempre più importante è stato assunto dall'automazione. Nei grandi cantieri navali vengono utilizzati robot e sistemi automatici di saldatura che permettono di migliorare la precisione e ridurre i tempi di lavorazione.

I sistemi automatizzati sono particolarmente utili per eseguire saldature ripetitive su grandi strutture come i pannelli dello scafo. In questo modo si ottiene una qualità costante e si riduce il rischio di errori umani.

Nonostante l'avanzamento tecnologico, però, l'esperienza dei saldatori specializzati rimane fondamentale. Molti interventi richiedono ancora lavorazioni manuali, soprattutto nelle fasi di rifinitura o nelle operazioni di manutenzione.

Motivo per cui, per acquisire tutte le competenze necessarie, il consiglio è quello di frequentare un corso professionale per saldatore come questo organizzato dal Centro AFP di Verzuolo.









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