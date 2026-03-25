Networking tra imprenditori: BNI Bisalta incontra gli sponsor del Cuneo Volley

Martedì 24 marzo si è svolto a Cuneo un interessante evento di networking che ha messo in relazione due realtà molto attive sul territorio: gli sponsor del Cuneo Volley e le aziende associate a BNI Bisalta.

Ad aprire i lavori è stato Davide Bima, general manager del Cuneo Volley, che ha dato il via all’incontro sottolineando l’importanza di creare momenti di dialogo tra imprese, persone e progetti che condividono valori comuni. Insieme a lui, hanno presentato il capitolo BNI Bisalta Gabriele Testa, Marco Valle, presidente BNI Bisalta, Alessandro Giuliano, vicepresidente, e Massimo Zucco, segretario del Capitolo.

BNI Bisalta è oggi una realtà solida e riconosciuta: conta 37 membri, ha oltre 20 anni di storia ed è tra i primi 12 Capitoli BNI nati in Italia. Un percorso costruito nel tempo, grazie alla costanza, alla qualità delle relazioni e a un metodo che mette al centro lo scambio di referenze qualificate tra professionisti e imprenditori. I numeri parlano chiaro: il Capitolo BNI Bisalta ha generato un business di 2.930.824 euro negli ultimi 12 mesi. Un risultato importante, che dimostra in modo concreto il valore di una rete fatta di fiducia, competenza e continuità.

La serata è proseguita in un clima piacevole e informale con un’aperipizza conviviale presso il ristorante Da Costa di Cuneo. Ogni partecipante ha avuto modo di presentarsi e raccontare la propria attività: lo hanno fatto sia i membri di BNI Bisalta sia gli sponsor del Cuneo Volley maschile.

Uno degli aspetti più interessanti di BNI è proprio la capacità di trasformare le relazioni in opportunità reali. Durante il primo anno, in media, i membri BNI incrementano il proprio volume d’affari del 20%. Un dato che aiuta a capire quanto conti entrare in un gruppo serio e dinamico, dove professionisti e imprenditori condividono contatti, occasioni di business e supporto reciproco.

BNI Bisalta è questo: un gruppo strutturato, affidabile e orientato ai risultati. Un contesto positivo, dove ogni membro può aumentare la propria visibilità, sviluppare nuove opportunità, migliorare le proprie capacità di presentazione e accedere a strumenti e percorsi formativi dedicati al networking e alla crescita professionale. Partecipare agli incontri significa entrare in contatto, ogni anno, con decine di occasioni utili per far conoscere il proprio lavoro e costruire relazioni di valore.

Il Capitolo ha posizioni aperte per professionisti e imprenditori seri, pronti a mettersi in gioco e a portare valore al gruppo. All’interno di ogni Capitolo è ammesso un solo rappresentante per categoria professionale: per questo è importante verificare se il proprio settore è già occupato e cogliere l’occasione per partecipare a un incontro.

Chi desidera far crescere il proprio business attraverso relazioni qualificate può visitare la sezione Membri del Capitolo BNI Bisalta (clicca qui) controllare la disponibilità della propria categoria professionale e prendere parte a uno dei prossimi incontri.