La brillante idea di due imprenditori del settore Viaggi messo ko da COVID-19, che reinventano la loro attività

La stoffa degli imprenditori italiani la si vede ancor di più nelle situazioni di emergenza come quella che sta attraversando il nostro Paese ed il mondo intero.

E’ il caso delle Aziende braidesi Gruppo BMC e Fashion Travel, guidate dai 2 soci Igor Giuliano e Lidia Cravero, che operano sul mercato dal 2002 nel settore Bus operator, Agenzia Viaggi e Tour Operator. Proprio uno dei settori colpiti più duramente dall’emergenza COVID-19, che ha causato loro una battuta d’arresto con conseguente perdita di fatturato pari al 100%.

E proprio quando la situazione si prospetta così nera come quella attuale ecco che, anziché farsi prendere dallo sconforto, imprenditori come Igor e Lidia reagiscono con quella forza d’animo che è propria di chi, ogni giorno, deve mandare avanti attività nel mezzo di difficoltà burocratiche e norme di ogni tipo.

Così, nel corso dell’organizzazione interna volta a rispondere all’esigenza di legge della sanificazione dei mezzi e uffici e iniziando ad investire in strumenti professionali, e visto il perdurare della situazione comunque critica nel proprio settore, Igor ha la brillante idea di sviluppare questa attività anche all'esterno, dedicandosi alla sanificazione dei veicoli (automobili, furgoni, minibus, autobus e camion) e degli ambienti privati e di lavoro (case, uffici, palestre, scuole, negozi, ecc..).

Correndo contro il tempo, Igor e Lidia creano la BMC AMBIENTE che propone servizi di sanificazione con un’eccellente qualità del servizio proposto grazie alle numerose certificazioni ottenute e nel totale rispetto dell'ambiente, delle persone e delle cose. Ed è subito un successo.

Lo conferma in primis il metodo scelto per la sanificazione: l'OZONO, un gas che nasce in natura ed elimina i micro organismi per ossidazione. Sia per i veicoli che per gli ambienti l'ozono permette di eliminare:

batteri - acari - muffe - funghi - spore - lieviti - pollini

E inattiva i virus.

Inoltre rimuove i cattivi odori di fumo, pelo di animale, cibo, muffa e traspirazione. Distrugge i residui volatili dei detergenti chimici. Allontana gli insetti infestanti come mosche, zanzare, scarafaggi, formiche e cimici.

Una soluzione ecologica al 100% di cui viene riconosciuta l'efficacia del Ministero della Salute.

Molte persone oggi sono preoccupate e si chiedono come proteggersi dal contagio del coronavirus: adottando prevenzioni e precauzioni di ogni tipo, come comprare mascherine protettive, consente sicuramente di ridurre il rischio di contagio. Al momento non esistono però trattamenti specifici per eliminare l'infezione di questo virus, né esistono vaccini; nella stragrande maggioranza dei casi le persone infette, guariscono spontaneamente.

Ma c’è una soluzione per ridurre il rischio di infezione e contagio, e si chiama OZONO. Infatti, grazie al potere sterilizzante dell’ozono, è possibile eliminare la carica batterica presente negli ambienti potenzialmente infetti, riducendo drasticamente il rischio di contaminazione.

Ed è possibile farlo oggi con BMC Ambiente, i professionisti su cui contare per viaggi in sicurezza e per ambienti pubblici perfettamente sanificati .

Va sottolineata anche l'importanza del credito di imposta che il Decreto Rilancio riconosce pari al 60% per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

BMC AMBIENTE - Via Trento Trieste, 10 - Roreto di Cherasco CN - Tel. 0172 425342 / 0172 425167

Email info@bmcambiente.it - www.bmcambiente.it