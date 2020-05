A Rifreddo riaprono gli Uffici comunali e la biblioteca

Il prossimo martedì (26 maggio) riapriranno gli Uffici comunali rifreddesi chiusi da omai più di 2 mesi a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Un altro tassello che dopo l’apertura della biblioteca civica del 18 maggio segna, se il ritorno alla normalità, almeno un deciso miglioramento della situazione nel paesino della Valle Po. Una decisione presa dagli amministratori dell’ambito delle facoltà concesse dal Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17 maggio scorso anche tenuto conto dell’assottigliarsi dei contagi dei residenti e dell’annullamento del numero delle persone in quarantena. “Ad oggi - ci spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - i tamponi effettuati su residenti in paese sono 55. Di questi 6 hanno dato esito positivo ma fortunatamente tre di questi concittadini hanno sconfitto il virus e sono stati dichiarati guariti. Rimangono attualmente tre persone positive (di cui 2 in ospedale ed una in casa di riposo) ma per tutti le condizioni di salute sono discrete e ci auguriamo possano il prima possibile essere dichiarate anche esse guarite”. Ritornando all’apertura degli Uffici comunali va precisato che per adesso si tratta di un apertura parziale che riguarderà il martedì ed il giovedì con orario 8.30-12.30 e 16-18 in entrambe le giornate. Se i dati sul contagio continueranno ad essere in calo nelle prossime settimane si passerà poi all’apertura completa. “Abbiamo voluto aprire gli uffici - aggiunge il primo cittadino - perché siamo consci di quanto sia importante poter disporre di un rapporto diretto con dipendenti ed amministratori per espletare le pratiche comunali. Tuttavia dobbiamo ricordarci che siamo ancora in emergenza sanitaria e che quindi è meglio per tutti noi evitare assembramenti e rispettare il di stanziamento sociale. A questo proposito invito tutta la cittadinanza a recarsi presso gli uffici comunali solo se strettamente necessario magari chiamando prima ed accordandosi con funzionari ed amministratori sugli orari”. In merito alla biblioteca va, invece, sottolineato che la stessa ha ripreso a pieno regime con le consuete aperture il lunedì dalle ore 16 alle ore 17.30 e il martedì e venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22. Continuano, invece, ad essere chiuse le aree gioco comunali in quanto le regole imposte dallo Stato per la loro riapertura risultano inapplicabili. Una situazione di stallo che penalizza i più piccoli e che a Rifreddo hanno pensato, se non di risolvere, almeno di limitare consentendo il gioco libero dei bambini in una porzione di piazza della Vittoria appositamente delimitata. In ultimo si ricorda agli utenti che per l’accesso agli uffici comunali ed alla biblioteca sarà consentito solo ad una persona alla volta e che tutti gli utenti dovranno utilizzare la mascherina.