Scuola dell’infanzia Padre Ribero ETS di Pratavecchia: un luogo ora davvero per tutti

“Tra le cose che insegna la scuola, una di queste, importantissima, è quelle di essere un giorno adulti in grado di riconoscere il valore di ogni persona.”



Giunge oggi, giovedì 18 dicembre, una bellissima notizia dalla scuola dell’infanzia Padre Ribero ETS della frazione Pratavecchia di Dronero. Grazie all’intervento della Regione Piemonte attraverso il Bando INDID+ (Sostegno agli INvestimenti per la qualità DIDattica nelle scuole paritarie non commerciali) e al sostegno della Fondazione CRC (nell’ambito del progetto “Spazi che accolgono: un’aula per tutti”), si è potuto realizzare un progetto che unisce modernità, efficacia e consapevolezza.





Si è intervenuti infatti sugli ambienti scolastici, con l’intento di agevolare la mobilità interna ed in modo da rendere la scuola accessibile a tutti. Nello specifico, il progetto ha consentito l’ammodernamento dell’aula di didattica, sia dal punto di vista strutturale, con una nuova copertura pavimento antitrauma, che nell’arredo e nella dotazione tecnologica (mobili, banchi e sedie nuovi, monitor interattivo, computer).

Coerentemente con quanto indicato nell’obiettivo generale, che vede l’inclusione come tema fondamentale, una delle entrate è stata inoltre dotata di rampa di accesso manuale ed i due portoncini di ingresso sono stati sostituiti per facilitare l’accesso ai bambini con disabilità fisiche.





“La nuova aula didattica rappresenta per la nostra piccola scuola un intervento migliorativo di elevatissima qualità – spiega Aldo Ribero, presidente del Cda – I lavori di risanamento e di arredo ci consentono oggi di avere a disposizione un ambiente adeguato all’attività didattica quotidiana in linea con le condizioni di benessere necessarie”.





Ad oggi la scuola dell’infanzia Padre Ribero ETS accoglie una trentina di allievi, rispondendo ai più avanzati standard educativi. Grazie al finanziamento della Regione e al sostegno della Fondazione, si mostra in linea con tutti i servizi educativi sul territorio: una vera risorsa per l’intera comunità.