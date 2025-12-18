Bagnolo Piemonte, la Casa di Riposo “Domenico Bertone” riparte con il nuovo appalto

Si è svolto ieri sera, mercoledì 17 dicembre, il Consiglio comunale “aperto” a Bagnolo Piemonte, occasione in cui cittadini e amministratori si sono confrontati su sicurezza, prevenzione delle truffe agli anziani e, soprattutto, sulla positiva conclusione del bando pubblico per la Casa di Riposo Domenico Bertone.

Il sindaco Roberto Baldi ha introdotto la discussione sottolineando il lavoro di squadra che ha portato al risultato: “Questi risultati arrivano dal lavoro di squadra e dal commissario Francesco Giovanni Seri, che in sinergia con il Comune ci ha permesso di raggiungere questo risultato, che non rappresenta però un traguardo. Oggi non siamo arrivati al traguardo, ma siamo arrivati alla partenza, perché il potenziale di quella struttura, secondo noi, è tanto. Si può migliorare ulteriormente, bisogna dare una visione chiara del futuro dei fabbricati dell'IPAB, visione che oggi è illustrata dalla nuova azienda, la Cooperativa Quadrifoglio di Pinerolo, rappresentata qui da Marco Cappelli”.

Emozionato, il commissario straordinario Francesco Giovanni Seri ha definito la serata “storica”: “Un risultato storico che segna la rinascita dell’Ente e chiude definitivamente una lunga stagione di criticità. Il 10 dicembre 2025 rappresenta una data importante per l’Ipab ‘Domenico Bertone’ di Bagnolo Piemonte. Dopo tre anni di lavoro intenso e complesso, l’Ente raggiunge un traguardo che molti fino a poco tempo fa ritenevano irrealizzabile”.

Il commissario ha spiegato i dettagli della concessione trentennale affidata alla Cooperativa Quadrifoglio, una realtà solida nel panorama assistenziale piemontese: “La Cooperativa ha mostrato non solo interesse, ma una chiara fiducia nel percorso avviato dall’IPAB, rilanciando l’importo a base di gara con un incremento del 52%, per un totale di 4,5 milioni di euro. Questo traguardo non è soltanto amministrativo ed economico, ma anche di grande carattere sociale e morale. Gli operatori hanno continuato a garantire cura e vicinanza agli ospiti in condizioni di forte incertezza, dimostrando una dedizione che ha permesso all’Ente di resistere anche nei momenti più critici”.

Seri ha inoltre richiamato l’importanza del sostegno del Comune: “Un ringraziamento va al Comune di Bagnolo Piemonte, che con l’acquisizione di alcuni beni immobiliari ha contribuito a generare la liquidità necessaria per avviare la riqualificazione della struttura ed ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi. Oggi possiamo affermare che questa lunga fase di incertezza è stata superata grazie a un lavoro rigoroso, a una gestione attenta e responsabile delle risorse, e ai sacrifici condivisi da tutte le componenti coinvolte”.

Le sfide non sono ancora concluse afferma seri: “L’Ente è in attesa degli esiti del contenzioso in corso, confidando che il lavoro di risanamento contabile svolto durante il commissariamento venga riconosciuto. In questo contesto di ritrovata solidità si inserisce la scelta della Cooperativa Quadrifoglio, che conferma il percorso di rilancio e apre una nuova fase di sviluppo, puntando su rinnovamento degli spazi, tecnologie moderne e un modello assistenziale orientato alla qualità della vita degli ospiti.

È il momento della consapevolezza e non della polemica – conclude il commissario -guardando agli errori del passato per rilanciare con determinazione. Tra gli obiettivi futuri anche la trasformazione dell’Ipab in Fondazione e la riapertura del salone polivalente–Teatro Silvio Pellico, chiuso da tempo per questioni di sicurezza, nonostante il limitato sostegno economico ricevuto negli anni”.

Sul tema del Teatro Silvio Pellico, che fa parte della struttura dell’Ipab, chiuso da tempo per mancanza del certificato antincendio, il sindaco Baldi ha chiarito: “Quindi è stato un elemento più volte portato all’attenzione della popolazione, più volte si è sollecitata la riapertura del teatro, ma io concretamente non ho visto azioni pratiche. Posso aggiungere che il teatro si poteva riaprire, l’IPAP o il Comune avrebbero potuto fare l’investimento, circa 80-100 mila euro, ma non si è voluto aprirlo per una questione di buon senso. Investire 100 mila euro di denaro pubblico in un momento in cui c’era un contenzioso aperto non avrebbe avuto senso: tutti i fabbricati dell’IPAP non sono del Comune di Bagnolo Piemonte, quindi ci sarebbe stato il rischio di perdere anche il teatro ristrutturato. Siamo pronti e speriamo il prima possibile di poterlo riaprire”.

Marco Cappelli, rappresentante della Cooperativa Quadrifoglio, ha illustrato le prospettive della gestione: “Nasciamo a Pinerolo, la sede centrale è qui, e pur non essendo vicini geograficamente, ci sentiamo molto vicini a Bagnolo. Come diceva il sindaco, questa è una partenza che ci vedrà coinvolti subito in maniera concreta, per valorizzare ciò che funziona e migliorare le potenzialità esistenti. La cooperativa è impatrimonializzata e può fare un’offerta reale e sostenibile. Puntiamo a una gestione efficiente, evitando sprechi, e a una progressiva crescita dei servizi offerti, con attenzione al miglioramento della qualità della vita degli ospiti”.

Il Consiglio ha così segnato un momento di svolta per l’Ipab “Domenico Bertone”, con la collaborazione tra Comune, commissario e nuova cooperativa pronta a trasformare la struttura in un laboratorio di innovazione assistenziale e sociale.



