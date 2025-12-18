Il gruppo politico cittadino di Azione aderisce ufficialmente a Cuneo Civica per il futuro della città

Cuneo Civica e Azione hanno presentato oggi, giovedì 18 dicembre, presso il Ping in via Carlo Pascal, un passaggio politico significativo per la città: l'adesione ufficiale del gruppo locale di Azione a Cuneo Civica. L'evento, svoltosi alle ore 19.15, ha sancito l'unione tra le forze riformiste e liberali a livello nazionale e l'esperienza civica che affonda le proprie radici sul territorio.

L'alleanza unisce un partito nazionale composto da giovani intraprendenti e professionisti con importante esperienza amministrativa, a un'esperienza civica che negli anni ha dimostrato concretezza, serietà amministrativa e attenzione costante ai bisogni reali della comunità cuneese.

L'adesione di Azione rappresenta un riconoscimento del percorso compiuto da Cuneo Civica nel corso degli anni: il gruppo civico è cresciuto con discrezione, entrando gradualmente ma con efficacia sempre maggiore nel dibattito e nella vita politica cittadina, consolidando una presenza caratterizzata da serietà e concretezza.

L'alleanza mira a rafforzare significativamente la capacità di proposta e la visione condivisa per il futuro di Cuneo. Il contributo riformista e liberale di Azione si integra naturalmente nel progetto civico, creando una sintesi efficace tra la dimensione nazionale del partito e le radici locali consolidate di Cuneo Civica, con l'obiettivo di affrontare insieme le sfide della città con una prospettiva moderna e attenta alle esigenze concrete dei cittadini.