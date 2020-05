Medico legale e perizia medico legale

Il primo passo è cercare di definire cosa sia la perizia medico legale. La perizia medico legale è quel documento che contiene le valutazioni e le osservazioni che il medico legale ha rilevato nel corso dei suoi accertamenti in uno degli ambiti di interesse della medicina legale. Nella perizia medico legale viene così determinata sia la natura che la durata del danno biologico subito e quelle che sono le conseguenze psicofisiche del paziente.

Al fine di elaborare una corretta perizia medico legale, lo studio medico legale dovrà avere la possibilità di accedere alla documentazione sanitaria necessaria: in caso ad esempio di assicurazione e sinistro stradale è opportuno raccogliere tutto il materiale che permette di ricostruire il percorso clinico del paziente (RMN, RM, cartelle cliniche, visite precedenti, eventuali lastre o radiografie, etc). Per approfondire la materia abbiamo posto alcune domande ad uno studio medico legale del settore.

Chi è il medico legale che redige la perizia medico legale?

Il medico legale si è specializzato nella branca della medicina legale, ossia quel settore della medicina pubblica che si occupa dei rapporti che intercorrono tra ambito medico e quello giuridico. Il medico legale analizza quindi da un punto di vista medico scientifico quello che è il percorso diagnostico e terapeutico del paziente oltre che dal fatto che lo ha causato.

Vediamo ora nel dettaglio solo alcuni degli ambiti in cui viene richiesto l’ausilio di un medico legale:

• Nell’assistenza in ambito previdenziale: in questo caso compito dello studio medico legale è quello di assistere il proprio cliente in tutto l’iter pensionistico, nella richiesta di invalidità civile o nel riconoscimento tra le altre cose della pensione anticipata. Lo studio medico legale quindi assisterà il proprio cliente in tutto l’iter di accertamento delle sue condizione psico-fisiche, di inabilità e individuerà il nesso causale con eventuali infortuni subiti sul proprio posto di lavoro;

• Nel settore assicurativo: se si verifica un sinistro stradale e una delle persone coinvolte nel sinistro stradale subisce anche un danno fisico o più generalmente una lesione, lo studio medico legale viene incaricato di accertare l’entità delle lesioni subite così da poter chiedere all’assicurazione il giusto risarcimento da sinistro stradale (calcolo danno biologico). Lo studio medico legale dovrà quindi, dopo una accurata visita medico legale ed eventuali accertamenti specialistici, individuare ed indicare in una relazione medico legale i danni subiti dal proprio paziente. In particolare nell’ambito assicurativo la perizia medico legale si può chiamare “relazione medico legale” (perizia assicurativa o perizia di parte). Si tratta in poche parole di una valutazione che compie per iscritto un medico legale incaricato dal danneggiato, sulla scorta delle informazioni riportate dal danneggiato una volta esaurito il processo di guarigione, nonché della documentazione medica che il leso porta con sé.

La perizia dello studio medico legale si conclude con una valutazione delle lesioni sotto due aspetti: quello dell’inabilità temporanea e quello dell’invalidità permanente. Il primo valore consiste in un conteggio dei giorni in cui il danneggiato non ha potuto ottemperare alle proprie mansioni professionali. L’altro valore deriva dal calcolo del danno biologico e quindi dalla determinazione dell’invalidità permanente.

Il medico legale, in sintesi, si occupa di scoprire le cause di un fatto che riguarda la salute (o la vita) umana affinché queste possano essere fatte valere in giudizio.

Il medico legale, nel compimento della sua attività, può essere incaricato sia da una parte privata che direttamente dal tribunale. Il frutto del suo lavoro è la famosa perizia medico legale che può essere, rispettivamente, di parte o d’ufficio.

Per elaborare la sua perizia, il medico legale deve, lo ripetiamo, ovviamente avere a disposizione il “materiale” necessario a consentirgli di espletare il suo lavoro. Innanzitutto, il medico legale dovrà avere accesso alle cartelle cliniche dei pazienti e a tutte le visite compiute in precedenza. Se si tratta di autopsia, il medico legale dovrà chiaramente compiere il suo lavoro direttamente sulla salma.

Abbiamo anche detto che il risultato finale dell’attività svolta dal medico legale è la perizia medico legale. La perizia è l’elaborato dello studio medico legale, risultato degli studi compiuti sull’oggetto della sua consulenza.

La perizia medico legale è in definitiva uno strumento preziosissimo nel processo civile come in quello penale: in essa, infatti, sono spiegate le ragioni di un avvenimento, l’illustrazione scientifica della patologia, il nesso causale tra un fatto (un sinistro stradale, un colpo di pistola, un fendente) e la malattia (lesione, ferita, morte) che esso ha provocato.







Quando il medico legale deve redigere la perizia medico legale

La perizia medico legale è il risultato degli studi effettuati dallo Studio Medico Legale, durante la sua consulenza. Si tratta di uno strumento fondamentale nella giurisprudenza italiana, in grado di determinare l'andamento di un processo penale o civile che sia. Con la perizia medico legale si trova il collegamento causa effetto tra un determinato evento, ad esempio un incidente stradale o un reato, e una lesione o una malattia subita dal paziente.

In altre parole per ottenere un risarcimento danni adeguato, è indispensabile dimostrare da un punto di vista scientifico, che le lesioni, le ferite e i traumi sono la causa diretta di un particolare evento.

La perizia medico legale viene quindi redatta dallo Studio medico legale solo dopo una attenta visita medico legale, una analisi delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria del paziente che ha subito il danno.

La perizia medico legale svolge un ruolo strategico sia in ambito stragiudiziale e che giudiziale, essendo spesso l'unico documento scientifico in grado di determinare quanto accaduto in una particolare situazione.

Dopo avere fatto svariate visite, esami e analisi, il medico redige il documento finale, determinando la natura e l’entità dei danni subiti dal paziente, valutando la diminuzione dell’integrità psico-fisica del soggetto.

Sintetizzando la perizia medico legale viene elaborata dallo studio medico legale per le seguenti materie:

- infortunio sul lavoro: che nei casi più gravi può provocare una inabilità anche permanente, quindi l’impossibilità di tornare a lavorare

- infortunio stradale: nell’evento possono essere coinvolte e ferite delle persone, che possono riportare danni alla salute

- responsabilità medica: un errore medico, dovuto a una diagnosi o una terapia sbagliata possono causare danni al paziente

- reati penali: come ad esempio aggressioni e violenze di vario tipo

- autopsia: per determinare le cause del decesso

- materie previdenziali: per stabilire il diritto di un soggetto a ricevere determinate prestazioni assistenziali