Turismo, Langhe Experience commenta i dati regionali: nel 2025 oltre 1,7 milioni di pernottamenti in Langhe Monferrato Roero

Chiara Bergadano e Daniela Ferrero di Langhe Experience con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni e il direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Bruno Bertero, nel corso della conferenza stampa

A seguito della presentazione dei dati sui flussi turistici in Piemonte, illustrati giovedì 9 aprile a Torino, al Grattacielo Piemonte, alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell’assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni e dei principali rappresentanti istituzionali del settore, le colline di Langhe Monferrato Roero confermano un andamento positivo, rafforzando il proprio posizionamento tra le destinazioni di riferimento a livello regionale e nazionale.

Nel 2025 il territorio ha registrato 761.274 arrivi (+9,6% rispetto al 2024) e 1.731.116 presenze (+11,9%), risultati superiori alla già più che positiva media regionale piemontese (+7,1% e +7,5%), sostenuti soprattutto dalla componente internazionale, che rappresenta il 61% dei pernottamenti, con Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Francia e Stati Uniti tra i principali mercati di riferimento. Un risultato che testimonia la solidità del sistema turistico locale e la capacità del territorio di attrarre flussi sempre più qualificati e distribuiti lungo tutto l’arco dell’anno.

Langhe Experience – la rete che unisce i selezionati operatori del Consorzio Turistico e del Consorzio Piccole Strutture Ricettive Langhe Monferrato Roero – interpreta questi risultati come esito di un lavoro continuativo e strutturato sulla promozione e sul posizionamento della destinazione, oltre che sulla formazione costante del settore accoglienza.

Uno degli elementi più significativi riguarda il consolidamento di una stagione turistica estesa, che oggi copre quasi dodici mesi. Accanto all’autunno, tradizionalmente trainante grazie all’appeal del Tartufo Bianco d’Alba e agli eventi correlati, cresce in modo sempre più rilevante anche il periodo estivo, sostenuto dall’offerta outdoor e dalla presenza diffusa di strutture con piscina, sempre più richieste dal mercato.

Rimane centrale il ruolo dell’enogastronomia, che continua a rappresentare il principale elemento distintivo dell’esperienza sul territorio, contribuendo in modo determinante all’attrattività complessiva della destinazione.

Nei primi mesi del 2026, l’attività promozionale del Consorzio è stata particolarmente intensa, con la partecipazione a importanti appuntamenti di settore come BIT Milano, JOURNEYS North America e DUCO Italy. Occasioni che hanno permesso di incontrare, in soli tre mesi, oltre 170 operatori internazionali selezionati, rafforzando la visibilità e la competitività del territorio sui mercati esteri.



Chiara Bergadano, Marketing Manager, e Daniela Ferrero, Sales & Project Manager di Langhe Experience, commentano: «Oggi Langhe Monferrato Roero sono in grado di intercettare nuovi flussi e attrarre visitatori lungo tutto l’arco dell’anno. Allo stesso tempo, il contesto internazionale, caratterizzato da elementi di incertezza, ci spinge a rafforzare ulteriormente la diversificazione dei mercati di riferimento e lo sviluppo dell’offerta.

Il riscontro degli operatori incontrati nei primi mesi dell’anno conferma un crescente interesse verso una destinazione che unisce professionalità, autenticità e varietà di esperienze. In particolare, registriamo una domanda in crescita per i prodotti legati al benessere e al segmento MICE (meeting, eventi e viaggi aziendali), che portano buone presenze anche nei mesi di bassa stagione, oltre a una maggiore propensione a soggiorni più lunghi, resa possibile da un ventaglio di proposte sempre più integrate e articolate sul territorio e da uno stile di accoglienza che conquista».

I risultati presentati confermano quindi la validità di un modello di sviluppo turistico basato su crescita costante della qualità, collaborazione tra operatori e visione strategica, capace di generare valore duraturo per il territorio e per le imprese che ne fanno parte.