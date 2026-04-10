Confapi Cuneo guida le PMI al futuro

“Un’unica regia per guidare l’impresa: dati, controllo e innovazione digitale per una nuova visione della gestione aziendale” spiega Chiara Carlini, direttrice di Confapi Cuneo, nel presentare il nuovo appuntamento del ciclo Impresa Futura, che si terrà giovedì 23 aprile alle ore 18.00 presso la Sala incontri dell’associazione di categoria in corso Nizza 16 a Cuneo.

Un workshop dedicato agli strumenti e alle strategie per crescere nel mercato contemporaneo. Il quinto incontro, gratuito per gli associati a Confapi e rivolto agli imprenditori del territorio che vogliono approfondire il tema del “Controllo di gestione per guidare l’impresa verso il futuro”.

Questa tavola rotonda nasce con un obiettivo preciso: offrire agli imprenditori una visuale completa e multidisciplinare su come gestire una PMI in modo più consapevole, efficace e sostenibile, mettendo al centro il controllo di gestione come strumento strategico, non come adempimento.

Oggi più che mai, un’impresa che vuole crescere deve conoscere i propri numeri, saperli leggere, interpretarli e trasformarli in decisioni. Ma non basta: servono metodi, strumenti, abitudini e una documentazione solida, capace di dialogare con banche, partner, investitori e con l’intero ecosistema economico. Per questo Confapi, l’associazione datoriale di categoria delle PMI ha riunito competenze diverse ma complementari, che insieme costruiscono una mappa completa del governo d’impresa. Professionisti che possono fornire diverse chiavi di lettura su singole problematiche gestionali.

Relatori tavola rotonda

Il presidente di Confapi Cuneo, Massimo Marengo, aprirà i lavori. Seguirà Eleonora Filippone di Cuneo Consulenza che parlerà di gestione finanziaria quotidiana e delle abitudini di controllo.

L’analisi di bilancio come strumento per affrontare e prevenire anche le fasi critiche, con Alessandra Manino, commercialista e revisore contabile. Il rapporto banca–impresa, basato su fiducia e trasparenza con Andrea Rolfo, responsabile Crediti di Banca BTM.

Seguirà Giancarlo Camusso, Ad Seven Team che presenterà le nuove forme di gestionali aziendali personalizzati con il supporto dell’intelligenza artificiale per rendere più efficace il processo produttivo. Stefano Ventura, innovation manager di Execom che tratterà il tema della lettura evoluta dei dati e delle prospettive future offerte dalle tecnologie. Sarà poi la volta di Ferruccio Sassone, Ceo di Open group Italia porrà l’attenzione sull’importanza dei bilanci di sostenibilità e di come questo strumento sarà sempre più fondamentale per misurare e comunicare l'impatto ESG (ambientale, sociale, governance), migliorando la reputazione e garantendo la conformità normativa.

L’impatto dei contributi sulla struttura economico-finanziaria è invece il tema dell’intervento di Davide Dotta dell’omonimo studio specializzato nella finanza agevolata e contributi a fondo perduto. A chiudere la tavola rotonda, Claudio Gastaldi, Ceo Global Service che affronterà il tema caldo del recupero insoluti e della gestione del credito come leva strategica per un’impresa sana.

Insieme, questi interventi costruiscono un percorso che permette all’imprenditore di capire i numeri reali della propria azienda, dotarsi degli strumenti giusti per governarla, rispettare le normative e gli adeguati assetti, presentarsi al sistema bancario con solidità e credibilità e prepararsi al futuro con una visione moderna e sostenibile: Una visione che sappia unire finanza, gestione, tecnologia, sostenibilità e relazione con il credito: tutto ciò che serve per guidare un’impresa nel nuovo mercato.