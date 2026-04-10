Confcommercio Piemonte e Fiva incontrano l'assessore regionale Bongiovanni

In Piemonte, negli ultimi dieci anni, il numero di ambulanti si è ridotto di quasi il 26%, con una contrazione che ha interessato tutti i settori. Parallelamente alla riduzione del numero degli operatori commerciali, i mercati piemontesi hanno perso di attrattività con un aumento degli spazi vuoti, conseguenza anche del protrarsi della situazione di stallo della normativa nazionale che ha impedito il rinnovo delle concessioni dei posteggi da parte delle amministrazioni comunali.

Pure il commercio di prossimità in sede fissa è da anni in contrazione: tra il 2012 e il 2025, nei centri storici piemontesi hanno chiuso il 27,2% delle attività commerciali al dettaglio, mentre nelle periferie il calo registrato è stato pari al 23,6%.

È a partire da questo scenario e per discutere sulla necessità di introdurre strumenti utili al rilancio che mercoledì 8 aprile i rappresentanti di Confcommercio Piemonte e della Federazione Italiana Venditori Ambulanti (Fiva Confcommercio) hanno incontrato l’assessore regionale al Commercio, Paolo Bongioanni. Erano presenti all’incontro Giuliano Viglione e Marco Gossa, Presidente e Direttore di Confcommercio Piemonte, Battista Marolo e Marco Scuderi, Presidente e Segretario Fiva Piemonte, Gualtiero Chiaramello e Alessandro Loqui, Vicepresidenti di Fiva Piemonte.

Il contrasto alla desertificazione commerciale e l’adozione di strumenti per promuovere interventi idonei a rivitalizzare il servizio commerciale, anche per quanto concerne l'offerta di prima necessità nelle realtà urbane e rurali minori, nonché la revisione della normativa regionale del commercio, sono stati i temi al centro del confronto. “L’obiettivo – hanno spiegato Giuliano Viglione e Marco Gossa, Presidente e Direttore di Confcommercio Piemonte - è quello di rafforzare il ruolo del negozio di prossimità e delle aree mercali quali presidi economici e sociali, promuovere modelli innovativi di gestione dei punti vendita e dei mercati, anche tramite l’adozione di tecnologie digitali, l’ammodernamento dell’offerta commerciale e la contestuale integrazione con una pluralità di servizi di interesse per la comunità locale, il sostegno alla nuova imprenditorialità”.

Nell’occasione Fiva Confcommercio ha illustrato le principali richieste di modifica dei criteri regionali per il commercio su area pubblica, con particolare riguardo al contrasto alla concorrenza sleale da parte di altre forme di vendita, alle strategie di rilancio e recupero di attrattività dei mercati condivise dagli stessi operatori, all’importanza della qualificazione professionale. “I mercati ordinari garantiscono un servizio di vicinato alla collettività – hanno sottolineato Battista Marolo e Marco Scuderi, presidente e segretario regionale Fiva -. Chiediamo di intervenire con l’introduzione di adeguati meccanismi di tutela e valorizzazione per gli operatori commerciali”.