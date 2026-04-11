Infrastrutture: l’Associazione Insieme incontra i vertici della Camera di Commercio di Cuneo

Si è svolto lunedì 7 aprile, presso la Camera di Commercio di Cuneo, un incontro tra il Presidente Luca Crosetto, il Segretario Generale Patrizia Mellano, il funzionario Gianni Aime ed una rappresentanza dell’Associazione Insieme ETS con il presidente Marcello Cavallo, il vice Andrea Vero, il segretario Marco Bernardi ed il consigliere Sergio Pasi.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui progetti in materia di infrastrutture, a partire dai contenuti del Piano Strategico della provincia di Cuneo, presentato lo scorso 27 marzo presso l’Auditorium Varco. Nel corso del dialogo, sono emersi spunti di particolare interesse in merito alle prospettive di sviluppo infrastrutturale del territorio provinciale, attualmente oggetto di approfondimento da parte degli uffici camerali con l’Associazione Trail Cuneo, in rete con le Camere di commercio del Nord Ovest e con l’Eurocin Geie.

In particolare, è stata evidenziata una prospettiva di medio-lungo periodo per quanto riguarda il potenziamento del sistema ferroviario e le possibili ricadute legate allo sviluppo di un retroporto connesso al sistema ligure. In un orizzonte temporale più ampio, è inoltre allo studio il possibile rafforzamento della rete stradale in direzione del sud della Francia, tema ritenuto strategico dalle nostre imprese per la competitività e l’accessibilità del territorio.

Il confronto, caratterizzato da un clima di collaborazione e condivisione, ha consentito di far emergere dati, riflessioni e stimoli che saranno ulteriormente approfonditi nel corso del convegno promosso dall’Associazione Insieme ETS in collaborazione con l’ACI di Cuneo.

L’appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio alle ore 17:00, presso la Sala Olivero della sede ACI di Cuneo, in Piazza Europa.