Il comune di Boves attiva un'indagine esplorativa per riduzioni Tari di utenze non domestiche

Il Comune di Boves intende attivare una raccolta dati conoscitiva la fine di verificare la possibilità di applicare alle ditte, aventi sede sul territorio comunale e titolari di un’utenza non domestica, nonché soggette all’obbligo di sospensione della propria attività per effetto dei provvedimenti governativi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria da pandemia di Covid-19, una riduzione sulla tariffa rifiuti dell’anno 2020.