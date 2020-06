Il Comune di Bra mette all'asta cinque veicoli non più utilizzati

Il Comune di Bra mette in vendita alcuni veicoli non più utilizzati dagli uffici comunali e non aggiudicati in una precedente asta che si è svolta nei mesi scorsi.

Si tratta di tre Fiat Panda, una Renault Kangoo e di un Fiat Scudo, quest’ultimo un tempo in servizio presso il Comando della Polizia municipale.

Le autovetture saranno vendute mediante asta pubblica che si svolgerà il 10 luglio.

Chi vorrà aggiudicarsi i beni, battuti in singoli lotti, dovrà inviare entro le 12 del 7 luglio un’offerta in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero consegnarla a mano.

Tutti i dettagli relativi ai mezzi messi all’asta e alle modalità con cui questa si svolgerà – oltre ai moduli da compilare per prendervi parte – sono pubblicati sul sito del Comune . Ovviamente, le persone interessate potranno visionare i mezzi in vendita, che verranno venduti secondo la formula del “visto e piaciuto”.

Maggiori informazioni chiamando l’Ufficio Economato allo 0172-438228 oppure scrivendo all’indirizzo economato@comune.bra.cn.it.