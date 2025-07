I Protagonisti dell’EXPO della Sostenibilità 2025: Clover Società Benefit

In un contesto in cui la sostenibilità d’impresa è ormai un requisito di competitività e responsabilità sociale, l’Expo della Sostenibilità ha acceso i riflettori sulle strategie capaci di tradurre impegni ambientali e sociali in valore tangibile. Proprio all’interno di questo scenario si è distinta Clover Società Benefit, che con il workshop “Sistemi di gestione per la sostenibilità” ha offerto a imprenditori, manager ESG e studenti un esempio concreto di integrazione tra certificazioni, governance e innovazione digitale.

Co nel 2022 con la formula di Società Benefit, Clover ha inserito l’impatto positivo nei propri obiettivi statutari e lo rendiconta ogni anno nel Bilancio d’Impatto, assumendo così obblighi di trasparenza che vanno oltre il semplice marketing verde. La solidità del percorso è attestata da due certificazioni rilasciate da enti terzi: ISO 9001:2015 per la qualità dei servizi di consulenza e formazione e UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, ottenuta nell’ottobre 2024.

La sostenibilità comincia però dalle pratiche interne: grazie al ricorso sistematico allo smart-working, nel 2024 l’azienda ha evitato oltre 5 tonnellate di CO₂ legate agli spostamenti del personale, mentre il punteggio B Impact Score ha registrato un nuovo balzo in avanti, segnale di un miglioramento su governance, lavoratori, comunità e ambiente. La vocazione territoriale si traduce, inoltre, nell’adesione al network Torino Social Impact, piattaforma che riunisce gli attori dell’economia sociale piemontese.

Sul fronte dei clienti Clover propone roadmap ESG “su misura” che integrano qualità, ambiente, sicurezza e parità di genere, accompagnando le imprese fino alla certificazione e al monitoraggio continuo. A questa attività abbina la digitalizzazione dei dati di sostenibilità attraverso la piattaforma ELYZE, sviluppata con ESGNEXT, che raccoglie indicatori ESG e genera report interattivi in Power BI, semplificando gli adempimenti introdotti dalla direttiva CSRD. Un’offerta completata da corsi pratici su LCA, carbon footprint, audit di filiera e rendicontazione.

Durante il talk albese, le consulenti di Clover hanno mostrato come fondere normative ISO, indicatori ESG e prassi UNI in un unico sistema, trasformando la conformity check list in leva competitiva per le PMI; domande serrate su tempi di audit, incentivi e reporting europeo hanno certificato l’interesse di un pubblico alla ricerca di soluzioni operative, non di slogan.

L’esperienza di Clover conferma, in definitiva, la capacità dell’EXPO della Sostenibilità di portare in vetrina realtà che non si limitano alle dichiarazioni d’intenti, ma documentano progressi verificabili e replicabili, offrendo a visitatori e professionisti un benchmark credibile di gestione responsabile e innovazione sociale.