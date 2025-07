Evento imperdibile a Cervere: il film “Onde di Terra” in proiezione gratuita all’Anfiteatro dell’Anima

Cervere (CN), 22 luglio 2025 – ore 21.00 – Un’esperienza cinematografica da non perdere per gli amanti del cinema italiano e del paesaggio delle Langhe. Martedì 22 luglio alle ore 21, presso il suggestivo Anfiteatro dell’Anima di Cervere, verrà proiettato il film “Onde di Terra”, diretto da Andrea Icardi. L'evento fa parte della prestigiosa rassegna Anima Festival, che ogni anno porta arte, musica e cultura nel cuore del Piemonte.

Con i suoi 2000 posti a sedere all’aperto, l’Anfiteatro dell’Anima è la cornice ideale per una serata sotto le stelle, all’insegna del grande cinema e della bellezza del territorio. Il film, che vede nel cast Erica Landolfi, Paolo Tibaldi e Lucio Aimasso, sarà arricchito da un filmato esclusivo contenente scene tagliate e momenti di backstage, per offrire al pubblico un’immersione ancora più profonda nel processo creativo.

Ingresso gratuito, ma prenotazione obbligatoria al seguente link:

https://eventi.siscom.eu/OndediTerra/PrenotazioniOnLine.aspx

Perché vedere “Onde di Terra”?

“Onde di Terra” è una pellicola intensa che intreccia storie umane e paesaggi naturali, raccontando emozioni vere con un linguaggio visivo raffinato. La regia di Andrea Icardi si distingue per sensibilità e profondità narrativa, valorizzata dalla fotografia di Lorenzo Gambarotta e dalle musiche evocative di Enrico Sabena.

L’iniziativa è promossa da Siscom, con il sostegno del produttore Renato Sevega, ed è un’occasione preziosa per vivere il cinema in un’atmosfera unica e coinvolgente.

Dettagli dell’evento:

Cosa: Proiezione del film Onde di Terra + contenuti extra

Quando: Martedì 22 luglio 2025, ore 21:00

Dove: Anfiteatro dell’Anima, Cervere (CN)

Ingresso: Gratuito con prenotazione

Prenotazioni: Clicca qui per riservare il tuo posto

Posti limitati – Prenota subito per non perdere questa serata di cinema all’aperto, tra arte, emozione e natura!