Il piccolo ha fretta di nascere e viene alla luce sull’ambulanza della Croce Rossa di Barge

Dopo settimane, per non dire mesi, caratterizzate dall’emergenza Covid-19, sull’ambulanza di base della Croce rossa di Barge “nasce” - nel vero senso della parola - un segnale di speranza. Già, perché sul mezzo di soccorso della CRI bargese, martedì 16 giugno, è venuto alla luce un bambino, terzogenito di una famiglia cinese residente a Bagnolo Piemonte. Un intervento senza dubbio particolare, ma per il quale il personale in servizio - sia volontaristico che sanitario - è formato e che è in grado di affrontare.

“Poco dopo l’ora di cena - raccontano dalla Croce Rossa di Barge - la centrale operativa dell’emergenza sanitaria ci ha contattati per portare soccorso ad una donna di Bagnolo Piemonte, in procinto di dare alla luce il proprio figlio”. La donna stava per recarsi in ospedale autonomamente, accompagnata dal marito, “ma il piccolino aveva fretta di nascere - proseguono nel racconto i volontari - e ha reso necessaria la chiamata al numero unico per le emergenze 112”.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i soccorritori della CRI Barge. Da Paesana è sopraggiunta l’automedica: “Stabilizzata la paziente, l’ambulanza è partita, con il medico a bordo, alla volta dell’Ospedale di Savigliano, dove ci attendeva il personale della sala parto”. Ma, a pochi metri dal Dipartimento di emergenza e accettazione del Santissima Annunziata, il medico ha contattato la centrale operativa, chiedendo di segnalare all’equipe ospedaliera l’imminenza del parto. Giunti in “camera calda”, l’accesso al pronto soccorso riservato alle ambulanze, non c’è stato tempo per raggiungere la sala parto: l’équipe formata da ostetrica e infermiera è salita direttamente a bordo dell’ambulanza, dove ha assistito la neomamma negli ultimi istanti del parto. Appena un paio di minuti dopo, il bambino è venuto alla luce: mamma e bimbo, in buona salute, sono stati quindi accompagnati in reparto ed affidati alle cure del personale ospedaliero.

“Non ci era mai capitato di assistere ad un parto in ambulanza - raccontano i volontari -. Il cuore ci batteva forte, sentivamo molta responsabilità per quella mamma e per la piccola vita che stava per nascere. Il medico ci ha rassicurati e istruiti passo dopo passo”. “Sono papà di tre figli - racconta Paolo Peirone, autista in servizio quella sera - perciò sapevo quanta magia portava con sé un momento come questo, ed infatti è stato proprio così”. “Io non ho figli - le parole di Cristian Ciprian, barelliere dell’ambulanza - è stato tutto così nuovo per me. Noi soccorritori siamo preparati a questa evenienza, ma viverlo è diverso. Una vita che nasce infonde sempre tanto ottimismo”.

Ai genitori e al piccolino sono andati gli auguri più sinceri da parte di tutta la Croce rossa di Barge, che ha consegnato alla famiglia un dono per il neonato: “In Cri, quando capitano episodi simili, siamo soliti dire, in modo scherzoso, che i volontari sono diventati i “padrini” del neonato. Ci piace poter dire e dimostrare che essere soccorritori non significa soltanto assistere a sofferenza, malattia o, talvolta, morte, ma anche a momenti come questo, dove per un attimo la gioia di neogenitori è anche la nostra”. Davvero un segnale di speranza. Di cui, in questo periodo, tutti abbiamo davvero bisogno.