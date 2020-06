Saluzzo, vengono alle mani nel centro storico. Intervengono i Carabinieri

Nottata di lavoro per i Carabinieri di Saluzzo. Era da poco passata l’una di questa notte, domenica 21 giugno, quando gli uomini in servizio presso il locale Comando sono stati chiamati a intervenire in due distinti episodi di rissa, nei quali alcuni giovani del posto sarebbero venuti alle mani nella zona del centro storico, nelle vicinanze della Scuola primaria "Francesco Costa".



Nel primo dei due casi, una volta giunti sul posto i militari hanno provveduto all’identificazione di alcuni dei ragazzi coinvolti nella zuffa, che sarebbe nata per futili motivi e che non avrebbe comunque richiesto l’intervento dei sanitari.



Sempre secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine al momento non sono ancora stati presi provvedimenti a carico delle persone coinvolte, mentre sarebbero da escludere le ricostruzioni – circolate questa mattina nella cittadina – di una maxi-rissa che avrebbe messo di fronte esponenti di due diverse comunità di immigrati residenti in città.