Saluzzo, recuperati dai Carabinieri e restituiti al Soleri - Bertoni i pc rubati a dicembre

La refurtiva, due pc e un tablet con ausili speciali, è stata recuperata e consegnata ad inizio settimana all’Istituto Soleri Bertoni, dai Carabinieri di Saluzzo.

Il furto dei dispositivi era avvenuto a ridosso delle vacanze di Natale: “Nella notte tra il 18 e 19 dicembre - racconta la dirigente Alessandra Tugnoli - ignoti sono entrati al secondo piano della scuola (in un'ala della ex Caserma Musso) percorrendo la scala antincendio del cortile e rompendo il vetro della finestra. Nell’unica aula rimasta aperta, sono stati sottratti due computer e il tablet di uno studente con disabilità, configurato per lui in funzione della didattica".

La direzione ha fatto subito denuncia e in un tempo brevissimo - sottolinea la dirigente - uno dei pc e il tablet dello studente, "per il quale eravamo davvero dispiaciuti", sono ritornati in aula.

"Siamo molto grati ai Carabinieri della stazione di Saluzzo al comando di Fabrizio Giordano - dichiara la dirigente Tugnoli - Hanno fatto un grande lavoro come sempre. Da parte loro c'è costantemente grande disponibilità e attenzione alla scuola e ai ragazzi".

L’attività investigativa da parte dei militari continua per chiarire altri dettagli del furto, come è tuttora in corso quella relativa al furto di 40 Pc rubati, lo scorso ottobre, nella sede dell'Istituto Pellico, in via della Croce."