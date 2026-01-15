 / Cronaca

Cronaca | 15 gennaio 2026, 17:42

Violento frontale al semaforo di Verzuolo

Traffico congestionato al semaforo tra corso Re Umberto e Via Castello. Sul posto Croce Verde di Saluzzo per i feriti, vigili del fuoco e Polizia Locale per i rilievi

Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 16:00 di oggi pomeriggio, si è verificato un violento scontro frontale tra due autovetture al semaforo di Verzuolo posto all’intersezione tra corso Re Umberto e Via Castello. Sul luogo dell'incidente è intervenuta prontamente una pattuglia della Polizia Locale di Verzuolo per i rilievi, oltre ai vigili del fuoco di Saluzzo per la messa in sicurezza dei veicoli e alla Croce Verde di Saluzzo per i soccorsi sanitari ai coinvolti. 

Il traffico è rimasto congestionato per oltre un’ora prima di poter ripristinare la consueta viabilità del quadrante semaforico.

c.s.

