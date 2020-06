Volavano, anche a bassissima quota, nel territorio del Parco del Monviso: multe per due piloti di droni

I guardiaparco del servizio vigilanza del Parco del Monviso hanno recentemente colto "in flagranza di reato" un pilota di drone che sorvolava il lago Fiorenza, nel territorio del Parco, poco al di sopra delle sorgenti del Po e del Pian del Re, nel Comune di Crissolo.

Al pilota, sprovvisto della regolare autorizzazione per tale attività, sono state contestate le violazioni previste dalla normativa vigente, nello specifico gli è stata comminata una sanzione di 1000 euro, così come stabilito dalla legge regionale e come previsto inoltre dalla legge nazionale dei parchi.

Del fatto è stata anche informata la Procura della Repubblica di Cuneo, dal momento che si configura anche una responsabilità penale.

Nello stesso periodo, un utente di Facebook ha pubblicato e condiviso due video girati con l’ausilio di un drone non autorizzato in area protetta: i video proponevano una serie di immagini girate con sorvolo anche a bassissima quota e nelle immediate vicinanze delle pareti rocciose del gruppo del Monviso.

Il servizio vigilanza del Parco ha identificato l’autore delle riprese aeree e lo ha sanzionato, richiedendo l’immediata rimozione dei video in questione, pubblicati non soltanto su Facebook ma anche su Youtube e su Instagram, invitandolo inoltre a pubblicare “post” per segnalare ai propri “followers” che il fatto costituisce un illecito di carattere amministrativo e penale, onde evitare eventuali emulazioni e per dovere di informazione.

“Il volo dei droni reca disturbo alla fauna dell’area protetta - spiega Daniele Garabello, responsabile del servizio vigilanza del Parco – ma è opportuno evidenziare con chiarezza anche la particolare pericolosità dell’utilizzo di questi apparecchi in presenza di persone, quali possono essere i tanti escursionisti che stanno frequentando i nostri sentieri in questo periodo“.

Il Parco ricorda come l’utilizzo dei droni in tutte le aree protette è severamente proibito senza la preventiva autorizzazione dell'Ente di Gestione, a cui va presentata una domanda motivata.

Tutte le tipologie di drone, infatti, sono comprese nella definizione di “velivoli” che, in base alla legge 394 del 6 dicembre 1991, hanno il divieto di sorvolo delle aree protette, salvo autorizzazioni e salvo “quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo”.

Una precauzione utile per limitare il disturbo che il sorvolo di velivoli di qualsivoglia natura può arrecare agli animali presenti nelle aree parco.

L’autorizzazione al sorvolo con un drone può essere comunque richiesta attraverso un’apposita modulistica: nel caso del territorio tutelato dal Parco del Monviso, è disponibile sul sito internet dell’Ente, dove sono fornite contestualmente puntuali indicazioni su modalità, tempistiche e caratteristiche della richiesta. L’autorizzazione, generalmente, non è concessa per fini “amatoriali”.

Il servizio di vigilanza del Parco è a disposizione per ogni utile informazione in materia e che il mancato rispetto della normativa può comportare, come dimostrano le azioni portate a termine in questi giorni, responsabilità penale e irrogazione di sanzioni amministrative.