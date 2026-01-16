Cuneo: scontro tra auto e scooter in corso Nizza

Un incidente è avvenuto intorno alle ore 14 di oggi, venerdì 16 gennaio, su corso Nizza all’angolo con via XXVIII Aprile: si tratta dello scontro tra un'autovettura e un motorino. Non è il primo incidente che si verifica in questo tratto stradale, ormai famoso per sinistri del genere.

Le dinamiche sono ancora in fase di definizione, ma pare che, mentre entrambe le vetture stavano viaggiando nella stessa direzione di marcia, l'automobile avesse svoltato a sinistra per imboccare via XXVIII Aprile, nonostante la doppia striscia continua di corso Nizza, portando così il motorino che la seguiva a impattare contro la vettura.

Allertati dai testimoni oculari, sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che si sono presi cura del giovane guidatore del motorino, cosciente al momento dei soccorsi, che ha riportato ferite sul volto a causa della perdita del casco nell'impatto, mentre la squadra di Polizia Locale ha provveduto a mettere in sicurezza l'area, avviando le dovute indagini per determinare le dinamiche dell'incidente. La signora alla guida dell'auto pare non abbia riportato ferite.