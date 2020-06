Mondovì: iscrizioni aperte alla Scuola materna estiva

Ancora qualche posto disponibile per la scuola materna estiva attivata dal Comune di Mondovì e ormai prossima all’avvio. Le attività, programmate presso la scuola dell’Infanzia “Grillo Parlante”, dotata di ampio giardino, si svolgeranno dal 1° luglio al 28 agosto, con l’obiettivo di assicurare un prezioso supporto alle famiglie monregalesi.

Il servizio, gestito dalla cooperativa “Ale.Mar”, verrà erogato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16, e le famiglie potranno usufruirne sia scegliendo formule mensili che quindicinali.

Tariffe agevolate per i residenti a Mondovì, che potranno iscriversi al prezzo di 190 euro al mese (352 per i non residenti) o, limitatamente al mese di agosto, 96 euro per quindici giorni (179 per i non residenti).

Per tutte le informazioni e le iscrizioni è possibile contattare la cooperativa “Alemar” al numero 329.8397679, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18, oppure via mail all’indirizzo servizimondovi.alemar@gmail.com.

Maggiori informazioni sul sito internet del Comune: www.comune.mondovi.cn.it.