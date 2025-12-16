Concorso sul generale Dalla Chiesa: un nuovo quadro consegnato alla Stazione dei Carabinieri di Saluzzo

Nella mattinata di venerdì 12 dicembre, la classe 5ªB del Liceo scientifico tradizionale “G.B. Bodoni” di Saluzzo si è recata presso la Stazione dei Carabinieri della città, per la consegna ufficiale di un quadro dedicato alla figura del Generale Dalla Chiesa.

L’opera, realizzata nell’ambito del concorso “Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: un esempio di coraggio e impegno per la giustizia”, promosso e finanziato dal Lions Clubs International e dall’associazione Libera, rappresenta un omaggio alla memoria di una delle personalità più significative della lotta alla criminalità organizzata in Italia, saluzzese di nascita.

A distinguersi nel concorso sono stati tre studenti della classe 5ªB del Liceo scientifico tradizionale “G.B. Bodoni” di Saluzzo: Acciari Pietro, Aimar Martino ed Enria Karol Bartolomeo, autori del quadro che è stato scelto come vincitore.

"Il lavoro - raccontano Gaido Rebecca, Perasso Stefano, Todaro Elena, Vicentini Marta - è stato particolarmente apprezzato per la sua forza simbolica e per la capacità di trasmettere un messaggio di coraggio civile e di responsabilità".

Gli studenti, accompagnati dal dirigente Davide Laratore e dal professor Gianluca Barra, sono stati accolti dal Comandante di Compagnia, Davide Basso, dal Comandante di Stazione, Fabrizio Giordano, dal Maresciallo Michela Ricca e da una giovane neo-carabiniere. I militari dell'Arma saluzzese hanno espresso gratitudine per il gesto e l'interesse nel conoscere il percorso creativo che ha portato alla realizzazione dell’opera. Durante l’incontro, sono anche state illustrate alcune attività quotidiane svolte dai Carabinieri sul territorio.

La consegna del quadro è stata anche un’occasione per ricordare come esempi simili a quello del Generale Dalla Chiesa continuino a parlare ai giovani e ad ispirarli nel loro percorso formativo e umano.

Autori: Gaido Rebecca, Perasso Stefano, Todaro Elena, Vicentini Marta - 5ªB scientifico tradizionale