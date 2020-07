Si ribalta con l’auto a Rossana e rimane incastrato nell’abitacolo: soccorso nella notte da Vigili del fuoco ed emergenza sanitaria

Incidente stradale nella notte, sulla strada provinciale 46, nel tratto tra Rossana e Busca, nei pressi della cava.

Intorno a mezzanotte, un’automobile si è capottata, per cause ancora in fase di accertamento, e la persona all’interno dell’abitacolo è rimasta incastrata.

Per estrarla dall’auto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, sul posto con le squadre di Venasca e Saluzzo, che hanno liberato il ferito, per poi affidarlo agli operatori dell’emergenza sanitaria.

L’infortunato, dopo esser stato visitato sul posto, è poi stato trasferito in pronto soccorso per gli ulteriori accertamenti del caso. Non si conoscono, al momento, generalità e condizioni di salute del ferito.